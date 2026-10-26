Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţii, a urcat un loc şi este pe 16 în clasamentul WTA, dat publicităţii luni.

Clasamentul WTA: Sorana Cîrstea a urcat pe locul 16, în timp ce Jaqueline Cristian a coborât 12 poziţii - Arhiva Observator

Cîrstea, care a ajuns săptămâna trecută până în optimi la Ningbo, are 2.386 de puncte. Gabriela Ruse se menţine pe locul 60, cu 1.033 de puncte. În timp ce Jaqueline Cristian a înregistrat o coborâre de 12 locuri şi este pe 83, cu 869 de puncte.

Liderul clasamentului mondial este kazaha Elena Rîbakina, care are 9.501 puncte. Belarusa Arina Sabalenka este pe 2, cu 7.550 de puncte, iar pe locul 3 se află rusoaica Mirra Andreeva, cu 6.306 puncte.

Americanca Jessica Pegula este pe 4, cu 6.225 de puncte, în timp ce Coco Gauff ocupă locul 5, cu 5.973 de puncte.