A făcut istorie în motorsportul românesc și a deschis drumul pentru o nouă generație de femei pilot. Cristiana Oprea este prima româncă pilot în Campionatul Mondial de Raliuri. A trecut peste accidente spectaculoase, a înfruntat prejudecăți, dar a găsit de fiecare dată puterea să revină la volan. Am urcat alături de ea într-o mașină de curse și am descoperit povestea unei femei care a transformat pasiunea pentru viteză într-o luptă continuă pentru a-și depăși propriile limite.

"Am avut un accident la viteză mare în prima zi și m-am demotivat foarte tare, mi-a fost frică". La volanul unei mașini de raliu, o fracțiune de secundă poate schimbă totul. Cristiana Oprea a învățat pe propria piele cât de subțire este granița dintre adrenalină și pericol. Povestea pasiunii ei a început acum 12 ani, pe când studia arhitectură și urbanismul. O invitație neașteptată, să ia parte la o cursă în dreapta unui pilot, avea să-i schimbe complet viața.

De la arhitectură, la mulţi cai putere

"Nu aveam idee ce e acela motorsport, dar am fost fascinată de ce făcea pilotul din stânga mea, îmi plăcea și combinezonul, cască… Și mi-am propus atunci să învăț să pilotez o mașină la limita", spune Cristiana Oprea.

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De atunci, nu s-a mai mulţumit cu locul din dreapta. A învățat să piloteze, a început să concureze și a descoperit cât de greu este să-ți faci loc într-un sport în care fiecare cursă costă enorm.

"Am fost remarcată că o excepție și e foarte greu să deschizi drumuri pentru alte fete. De aceea, am și fondat platforma Femei în Motorsport pentru că mi-am dorit să fim solidare una cu cealaltă, să ne ridicăm una pe cealaltă. Asta se întâmplă în 2019 și mă bucur că deja am ajuns la peste o sută de fete și cred că sunt deja vreo 40 de fete pilot", povesteşte tânăra.

Între timp, propriile ambiții au crescut

A concurat pe traseele Europei, și-a depășit limitele cursă după cursă, până când a ajuns unde visase: în Campionatul Mondial de Raliuri.

"Visul ăsta a apărut pe parcurs după ce mi-am dat seama că îmi place ce fac, vreau să fac din ce în ce mai bine, am susținere și am vrut să văd cât de departe pot să ajung. Și tot autodepăşindu-mă am ajuns acolo, dar scopul în sine a fost să văd cât de frumos e acest sport la cel mai înalt nivel", povesteşte Cristiana.

În 2022, în Raliul Croației, visul frumos s-a transformat într-o încercare dură. Un accident la viteză mare i-a avariat mășina și i-a zdruncinat încrederea. Putea să renunțe. Dar a ales să continue.

"Din fericire, băieții au reușit să repare maşină și atunci am fost pusă în față unei decizii importante: puteam să aleg să renunț, să merg acasă sau să ajung la finish în ciuda fricilor și a supărării. Am ales varianta asta și am ajuns la finish și sunt foarte mândră!"

A transformat ceea ce putea fi sfârșitul carierei într-o lecție pe care nicio victorie nu i-ar fi putut-o oferi. "Deși a fost cel mai greu moment al carierei mele, a fost și cel mai frumos pentru că am învățat enorm de multe lucruri despre mine, despre ce mă motivează să mă ridic și să lupt atunci când cad".

Preţul plătit pentru succes

Doi ani mai târziu, un alt accident violent i-a distrus mașina. Corpul ei a resimţit o greutate de 10 ori mai mare decât normalul, din cauza opririi bruşte. A scăpat cu bine, dar sezonul 2024 a fost un eșec dureros. Costurile uriașe au ținut-o vreme îndelungată departe de competiții. Dar a găsit puterea și resursele să revină.

"Eu de atunci nu mai făcusem niciun raliu până acum câteva săptămâni când am luat startul la ultima etapă din campionatul național de raliuri. Am ajuns pe podium la clasa după 809 zile de pauză! Asta mi-a reconfirmat faptul că am crescut foarte mult că sportiv și revenind în național mi-am adus aminte de ce iubesc să fac asta."

Succesul i-a reaprins pasiunea. Și dorința de a cuceri noi trasee, în cele mai dificile competiții din lume. "Evident pasul următor, CM de raliuri. Am și câteva etape pe care vreau neapărat să le bifez în viață asta. Ar fi raliul din Kenya, Rally Mexico și Acropolis Grecia. Sunt trei raliuri de macadam, iconice, cu o istorie bogată, super dure care cred că mi se potrivesc foarte bine."

Într-un sport în care fiecare clipă contează, Cristiana a învățat că uneori cea mai importantă victorie este să ai curajul să te întorci la linia de start. Pe drumul pe care l-a deschis, vin din urmă zeci de femei-pilot, inspirate de reuşitele ei.