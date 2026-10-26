Planul lui Gigi Becali, după ce FCSB a surclasat-o pe Rapid în Superliga

FCSB a câştigat sâmbătă seara, 4-1, duelul cu Rapid Bucureşti din etapa a 13-a a Superligii de fotbal, iar patronul Gigi Becali începe din nou să viseze la titlul de campioană a României.

FCSB a câştigat clar duelul cu Rapid din etapa a 13-a a Superligii de fotbal - Facebook/FCSB

Duelul dintre FCSB şi Rapid a fost câştigat clar de trupa antrenată de Laurenţiu Reghecampf, pe teren existând, practic, o singură echipă, după ce giuleştenii au deschis scorul în minutul 11, prin Stojilkovic.

Rapid a făcut imediat pasul în spate, iar FCSB a profitat din plin şi şi-a creat ocazie după ocazie, în special în repriza a doua, când au venit şi golurile semnate de Muhar, Boutoutaou, de două roi, şi Joao Paulo.

La finalul partidei, Gigi Becali, patronul FCSB, extrem de euforic, a anunţat că echipa sa se pregăteşte, deja, să atace locurile fruntaşe ale clasamentului, deşi FCSB se află, în acest moment, la nouă puncte de liderul Dinamo Bucureşti.

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Patronul FCSB este convins că, cu trei transferuri importante efectuate în iarnă, echipa sa va arăta şi mai bine şi va fi extrem de greu de oprit în campionatul naţional.