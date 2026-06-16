Universitatea Craiova va întâlni echipa belarusă ML Vitebsk în primul tur preliminar al UEFA Champions League, potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi, la Nyon.

- Craiova şi-a aflat primul adversar din preliminariile Champions League. Meciul tur, pe teren neutru - Facebook/Universitatea Craiova

Universitatea va juca prima manşă pe 7 sau 8 iulie, fiind posibil ca meciul să aibă loc pe teren neutru. Manşa secundă va avea loc în Bănie, pe 14 sau 15 iulie.

Universitatea Craiova joacă în primul tur preliminar al UEFA Champions League ca urmare a câştigării titlului în România.