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Craiova şi-a aflat primul adversar din preliminariile Champions League. Meciul tur, pe teren neutru

Craiova şi-a aflat primul adversar din preliminariile Champions League. Meciul tur, pe teren neutru - Craiova şi-a aflat primul adversar din preliminariile Champions League. Meciul tur, pe teren neutru - Facebook/Universitatea Craiova
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.06.2026, 17:27 | Modificat la 16.06.2026, 17:29

Universitatea Craiova va întâlni echipa belarusă ML Vitebsk în primul tur preliminar al UEFA Champions League, potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi, la Nyon.

Universitatea va juca prima manşă pe 7 sau 8 iulie, fiind posibil ca meciul să aibă loc pe teren neutru. Manşa secundă va avea loc în Bănie, pe 14 sau 15 iulie.

Universitatea Craiova joacă în primul tur preliminar al UEFA Champions League ca urmare a câştigării titlului în România.

Redactia Observator
Redactia Observator
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