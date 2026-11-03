Curg mesajele de condoleanţe pentru Jesus de Miguel, fotbalistul spaniol care a murit lovit de portarul advers

Lumea fotbalului internaţional este în doliu, după ce atacantul spaniol Jesus de Miguel, de la Tenerife, a murit la doar 30 de ani.

Fotbalistul spaniol Jesus de Miguel a murit la doar 30 de ani - Profimedia

De Miguel a murit după ce, luni seara, în partida Tenerife - FC Andorra, 2-2, a fost lovit brutal, cu genunchiul în piept, de Jesus Owono, portarul echipei adverse, într-o fază de joc.

La câteva ore după tragedie, au început să curgă mesajele de condoleanţe transmise de oficialii unor cluburi din Spania şi din străinătate, dar şi de reprezentanţii unor instituţii.

"Nu există cuvinte de alinare, nu există absolut nimic care să poată atenua acest sentiment profund de tristeţe. Suntem alături de familia sa devastată, de cei dragi şi de întreaga comunitate din Tenerife, care astăzi deplânge acest deznodământ crud", a fost mesajul transmis de cei de la Tenerife, în timp ce rivalii de la FC Andorra au transmis că "suntem cu inima frântă şi devastaţi. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei lui Jesus de Miguel, tuturor coechipierilor săi, prietenilor săi şi clubului CD Tenerife. Odihnească-se în pace".

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Gerard Pique, boss-ul celor de la FC Andorra şi fost mare internaţional spaniol, a precizat că "vreau să transmit un mesaj pe care îl simt cu tot sufletul. Odihneşte-te în pace, Jesus".

Mesaje de condoleanţe au fost transmise inclusiv de oficiali de la FC Barcelona şi Real Madrid sau de Javier Tebas, preşedintele La Liga.