Primarul unei comune din România a stârnit furia nemţilor după ce a numit ajutoarele lor sociale "o comoară"

Un primar român a stârnit controverse în Germania după ce a comparat ajutoarele sociale oferite de statul german cu o comoară. Declaraţiile sale, făcute într-un reportaj despre migraţia românilor, au provocat o reacţie dură din partea politicienei Sahra Wagenknecht.

Primarul unei comune din România, în cadrul reportajului realizat de MDR - MDR Investigativ | YouTube

Fondatoarea partidului german BSW, Sahra Wagenknecht, a cerut oprirea plăţii alocaţiilor pentru copiii care nu locuiesc în Germania, după difuzarea unui reportaj realizat de postul MDR. Materialul analizează migraţia românilor aflaţi în căutarea unor condiţii de trai mai bune şi beneficiile sociale de care aceştia pot avea parte în Germania, relatează WELT.

În reportaj apare şi un primar din România, care vorbeşte despre familiile numeroase din localitatea sa şi despre banii pe care acestea îi primesc din Germania. Declaraţiile edilului au atras atenţia Sahrei Wagenknecht, care a criticat sistemul german de asistenţă socială într-un mesaj publicat sâmbătă pe X.

Un primar spune că ajutoarele sociale din Germania sunt ca o comoară

În reportajul MDR, intitulat "Migraţia sărăciei în UE: sistemul de asistenţă socială a ajuns într-un impas", primarul român vorbeşte despre familiile cu mulţi copii din localitatea pe care o conduce.

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"În comuna noastră avem familii numeroase, unele cu 10 sau 15 copii. Acestea primesc alocaţii din Germania", a declarat edilul.

Potrivit acestuia, pe lângă alocaţiile pentru copii, familiile beneficiază şi de ajutoare sociale, precum şi de sprijin pentru plata locuinţei.

"Pentru ţara noastră şi pentru copiii noştri din România, este ca o comoară", a adăugat primarul.

Declaraţiile au provocat reacţia Sahrei Wagenknecht, care consideră că Germania trebuie să schimbe regulile privind acordarea alocaţiilor pentru copiii care locuiesc în alte ţări.

"Sunt lucruri de necrezut. Este absolut inacceptabil modul în care statul german se lasă exploatat. Politicienii trebuie să se gândească din nou mai mult la Bitterfeld decât la Bucureşti. Nu ar trebui să existe alocaţii pentru copiii care nu locuiesc în Germania", a transmis aceasta pe X.

Câţi bani poate primi în Germania o familie cu şapte copii

Reportajul MDR prezintă şi un calcul privind veniturile unei familii cu şapte copii în Germania, confirmat de Asociaţia Germană a Oraşelor şi Comunelor.

Potrivit acestuia, o familie cu şapte copii are la dispoziţie aproximativ 4.500 de euro net pe lună, dacă părinţii lucrează în regim part-time şi câştigă împreună aproape 700 de euro. Cea mai mare parte a sumei provine din alocaţiile copiilor, ajutor social de bază şi alte beneficii acordate de stat. În plus, familia beneficiază de o locuinţă adecvată.

Prin comparaţie, în cazul unei familii cu şapte copii din România, veniturile lunare calculate în reportaj ajung la aproximativ 1.500 de euro. Din această sumă, aproape 260 de euro reprezintă salariul net al unuia dintre părinţi, iar aproximativ 1.200 de euro provin din beneficiile acordate pentru copii.

De ce pot primi ajutoare sociale în Germania şi persoanele care lucrează doar câteva ore

Marc Elxnat, reprezentant al Asociaţiei Germane a Oraşelor şi Comunelor, consideră că problema pleacă de la modul în care legislaţia Uniunii Europene defineşte statutul de angajat.

Potrivit acestuia, o persoană care lucrează doar câteva ore, inclusiv în regim part-time sau zilier, poate fi considerat angajat şi poate obţine astfel dreptul la anumite beneficii sociale.

Legislaţia europeană permite, de asemenea, acordarea alocaţiilor pentru copiii care locuiesc într-un alt stat membru al Uniunii Europene, dacă unul dintre părinţi trăieşte sau lucrează în Germania.

Austria a încercat să schimbe acest sistem, prin ajustarea alocaţiilor în funcţie de nivelul preţurilor din ţara în care locuiesc copiii. În 2022, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis însă că măsura nu respectă legislaţia europeană.

Potrivit Agenţiei Federale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Germania, în 2025 au fost plătite aproximativ 528 de milioane de euro sub formă de alocaţii pentru copiii care locuiesc în străinătate.