David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 m liber la Europenele de nataţie cu cel mai bun timp

David Popovici, campion european, mondial şi olimpic, s-a calificat în finala probei de 100 m liber la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, marţi seara, cu cel mai bun timp din semifinale.

Popovici a stabilit un nou record al competiţiei, 46 secunde 72/100, după ce a avut şi cel mai bun timp din seriile de marţi, 47 secunde 13/100.

Spaniolul Luca Hoek Le Guenedal a reuşit al doilea timp din semifinale, 47 sec 26/100, iar rusul Egor Kornev a fost al treilea, în 47 secunde 27/100.

Finala probei de 100 m liber va avea loc miercuri, la 19:52 (ora României).

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România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu.