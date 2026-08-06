KuPS - Universitatea Craiova 1-1. Oltenii vor decide calificarea în Europa League pe teren propriu

Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat în deplasare cu KuPS Kuopio, în prima manşă a turului trei preliminar din Europa League. Baiaram a deschis scorul pentru olteni în prima repriză, însă finlandezii au egalat după pauză prin Jaime Moreno. Finalul partidei a fost marcat de momente de panică, după ce Kabuye s-a prăbuşit pe teren şi a fost transportat la spital. Calificarea se va decide la Craiova.

După pauză, gazdele au mai echilibrat jocul, iar Laurenţiu Popescu a parat şutul lui Jaime Moreno, în minutul 59. Acelaşi Jaime Moreno a reuşit însă să înscrie golul egalizator în minutul 72, marcând cu o lovitură de cap la un corner al lui Jyry, fostul jucător al Petrolului. Samuel Teles şi-a încercat şansa cu un şut din afara careului, în minutul 85, fără probleme însă pentru Riihimaki, apoi meciul a fost întrerupt minute bune după ce, în minutul 88, unui jucător al gazdelor, Kabuye, i s-a făcut rău pe teren, scrie News.ro. Arbitrul a oprit jocul, iar angolezul a fost transportat la spital cu o ambulanţă.

În cele din urmă KuPS - Universitatea Craiova a fost 1-1 şi calificarea se joacă la Craiova, în manşa secundă.

KUPS: Riihimaki - Puukko (Kabuye 60), Magassa, K. Adams, C. Antwi (Heiskanen 83) - Gasc (Savolainen 60), Touray - Luyeye-Lutumba (Heinonen 73), Jyry, Armah (Parzyszek 60) - Jaime Moreno. ANTRENOR: Miika Nuutinen

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UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Ad. Rus, Stevanovic, Screciu - Carlos Mora, Cicâldău (Samuel Teles 59), Mekvabishvili (T. Băluţă 90+5), Bancu - Etim (Tavares 73), Nsimba (Al-Hamlawi 59), Baiaram (D. Matei 59). ANTRENOR: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: C. Antwi 36, Heiskanen 88 / Ad. Rus 68

Arbitru: Ondrej Berka (Cehia)