CFR Cluj - Tromso 0-5. Umilinţă totală pentru ardeleni în Conference League

CFR Cluj a trăit una dintre cele mai negre seri europene din ultimii ani. Ardelenii au fost învinși categoric, 0-5, pe teren propriu de Tromso, în prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, după un meci în care norvegienii au controlat autoritar jocul. Clujenii au trimis primul șut pe poartă abia în minutul 85, iar calificarea pare acum aproape imposibilă.

Demonstraţie de forţă a norvegienilor la Cluj! CFR nu a existat în meciul cu Tromso, adversarii deschizând scorul încă din minutul 5, prin Heine Asen Larsen, cu un şut din careu. Acelaşi jucător a reuşit dubla, în minutul 20, când a fost lăsat liber la marginea careului, a primit mingea şi l-a învins pe Moreira cu un şut de la 18 metri. A început apoi recitalul fundaşului Isak Dahlqvist. Acesta a stabilit scorul primei părţi, în minutul 28, cu un şut din careu, la colţul lung, potrivit News.ro. Korenica a cerut penalty, în minutul 34, dar jucătorul clujean a simulat clar şi nu s-a acordat nimic.

Norvegienii au avut un gol anulat, în minutul 44, la Nyhammer, dar şi-au majorat avantajul în partea secundă. Dahlqvist a înscris tot cu un şut din careu, în minutul 61, însă oaspeţii nu s-au oprit aici, înscriind şi al cincilea gol, în minutul 73, când Dahlqvist a marcat pe contraatac. Şfaiţ a trimis primul şut la poartă pentru gazde abia în minutul 85 şi CFR Cluj - Tromso s-a încheiat 0-5. Un scor dezastruos pentru gazde, care suferă una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria lor europeană. Cel mai probabil, după meciul retur, din Norvegia, CFR va părăsi cupele europene.

CFR CLUJ: Andre Moreira (Vâlceanu 46) - Braun, Aly Abeid, Pantalon, Camora - Bruno Costa (A. Păun 59), Muhar (Barrios 46), Fică - Cordea (Şfaiţ 79), Drazic, Korenica (Biliboc 59). ANTRENOR: Antonio Folha

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TROMSO: Haugaard - L. Dahlqvist )Mikkelsen 89), Vadebu, Tonnessen, Skjaervik, Warneryd (Innvaer 82) - Edvardsson (D. Braut 82), R. Jenssen, Lars Olden Larsen - Nyhammer, Heine Asen Larsen (Camoes 64. ANTRENOR: Jorgen Vik

Cartonaşe galbene: Bruno Costa 58, Camora 90 / Nyhammer 55

Arbitru: Patrik Kolaric (Croaţia)