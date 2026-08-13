Doliu în lumea fotbalului românesc. A murit Dumitru Marcu, fosta extremă a Universităţii Craiova 

Oficialii clubului de fotbal Universitatea Craiova au anunţat, joi dimineaţa, decesul celui care a fost Dumitru Marcu, fostă extremă a grupării din Bănie.

Dumitru Marcu, fosta extremă de la Universitatea Craiova, s-a stins din viaţă la 76 de ani - Facebook/Universitatea Craiova

Deşi trecut în două rânduri prin curtea celor de la Steaua Bucureşti, Dumitru Marcu a scris istorie pentru Universitatea Craiova, formaţie pentru care a marcat 63 de goluri în 203 meciuri şi cu care a reuşit să câştige două titluri de campion al României şi două Cupe ale României.

De asemenea, Dumitru Marcu, stins din viaţă la 76 de ani, a marcat trei goluri în 16 selecţii la naţionala României şi a antrenat echipe precum Jiul Petroşani, Extensiv Craiova, Al Wehda sau CS Vulcan, fiind, pentru o scurtă perioadă de timp, în 2002, şi antrenor interimar la Universitatea Craiova.

"Veste tristă în această dimineață: ne-a părăsit Dumitru Marcu, extrema de legendă a Campioanei Unei Mari Iubiri. Supranumit "Motoreta", Dumitru Marcu a evoluat timp de opt ani în Bănie, perioadă în care a cucerit alături de Știința două titluri de campion și două Cupe ale României. Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", a fost mesajul plin de durere transmis de oficialii Universităţii Craiova, prin intermediul platformelor de socializare.