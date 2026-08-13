Observator » Ştiri externe » Un mort și mai mulți răniți în cel mai mare port al Europei, în urma unei explozii

Un mort și mai mulți răniți în cel mai mare port al Europei, în urma unei explozii

Un mort și mai mulți răniți în cel mai mare port al Europei, în urma unei explozii Un mort și mai mulți răniți în cel mai mare port al Europei, în urma unei explozii - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.08.2026, 16:05 | Modificat la 13.08.2026, 16:36

O explozie produsă în zona industrială a portului Rotterdam s-a soldat cu un mort și mai mulți răniți. Deflagrația a avut loc la scurt timp după prânz, în apropierea unui rezervor de stocare, potrivit presei locale.

Incidentul s-a produs, cel mai probabil, pe platforma companiei Gunvor Energy, unde o echipă de mentenanță efectua lucrări la mai multe conducte. Explozia ar fi avut loc în momentul în care muncitorii încercau să desprindă sau să deconecteze conductele. 

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție. O ambulanță aeriană a fost, de asemenea, trimisă în zonă pentru a acorda ajutor victimelor.

Explozia nu este însă singurul incident raportat în Rotterdam

Articolul continuă după reclamă

Cu puțin timp înainte, toate sistemele s-au oprit pe platforma rafinăriei Esso, în zona industrială Botlek, iar pompierii au fost trimiși preventiv la fața locului.

Un alt incident a fost semnalat în zona Maasvlakte, în vestul Rotterdamului, unde un transformator a luat foc.

Deocamdată, autoritățile nu au indicii că aceste evenimente ar avea legătură între ele, deşi zonele în care au avut loc incidentele sunt însă relativ apropiate.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact ce a provocat explozia și în ce condiții s-a produs tragedia.

Pe acelaşi subiect
Mihai Iorga
Like
rotterdam port mort explozie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.