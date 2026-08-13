O explozie produsă în zona industrială a portului Rotterdam s-a soldat cu un mort și mai mulți răniți. Deflagrația a avut loc la scurt timp după prânz, în apropierea unui rezervor de stocare, potrivit presei locale .

Un mort și mai mulți răniți în cel mai mare port al Europei, în urma unei explozii - Profimedia

Incidentul s-a produs, cel mai probabil, pe platforma companiei Gunvor Energy, unde o echipă de mentenanță efectua lucrări la mai multe conducte. Explozia ar fi avut loc în momentul în care muncitorii încercau să desprindă sau să deconecteze conductele.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție. O ambulanță aeriană a fost, de asemenea, trimisă în zonă pentru a acorda ajutor victimelor.

Explozia nu este însă singurul incident raportat în Rotterdam

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Cu puțin timp înainte, toate sistemele s-au oprit pe platforma rafinăriei Esso, în zona industrială Botlek, iar pompierii au fost trimiși preventiv la fața locului.

Un alt incident a fost semnalat în zona Maasvlakte, în vestul Rotterdamului, unde un transformator a luat foc.

Deocamdată, autoritățile nu au indicii că aceste evenimente ar avea legătură între ele, deşi zonele în care au avut loc incidentele sunt însă relativ apropiate.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact ce a provocat explozia și în ce condiții s-a produs tragedia.