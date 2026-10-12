Ea este sportiva obligată să susţină un test antidoping lângă camera în care se afla mama sa decedată

Ocupantă a locului 9 în Giro d'Italia, în acest an, Valentina Cavallar a abandonat în Turul Franţei şi nu a mai concurat de atunci, iar acum s-a aflat şi motivul absenţei sale.

Sportiva de 25 de ani a ţinut să precizeze că a fost extrem de afectată de un moment mai rar întâlnită. Concret, sportiva a fost obligată să susţină un test antidoping inopinat într-o cameră alăturată de cea în care se afla trupul mamei sale decedate.

"Din motive personale şi familiale, a trebuit să-mi închei sezonul prematur după Turul Franţei din acest an. De obicei, îmi ţin viaţa privată departe de ochii publicului, dar aceasta este o veste pe care m-am simţit obligată să o împărtăşesc. Pierderea mamei mele în septembrie mi-a schimbat pentru totdeauna perspectiva asupra vieţii. Ceea ce a făcut această încercare şi mai dificilă a fost faptul că, la doar câteva ore după moartea mamei mele, a trebuit să fiu supusă unui test antidoping acasă, în camera de lângă cea în care ea zăcea. Înţeleg importanţa unui sport fără doping şi am respectat întotdeauna responsabilitatea care vine odată cu a fi o sportivă profesionistă. Dar în acel moment, evident nu mă gândeam la ciclism, la competiţie sau la responsabilităţile mele de atletă. Eram o fată care tocmai îşi pierduse mama", a fost mesajul tulburător transmis de sportiva austriacă.