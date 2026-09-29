Eroul de la Cupa Mondială 2026, nemulţumit de notorietatea căpătată: "Mi-am pierdut liniştea şi pacea"

Portarul Josimar Vozinha a scrie istorie la Cupa Mondială 2026, cu naţionala Insulelor Capului Verde, dar susţine că notorietatea căpătată a început să-l afecteze mult prea mult.

Vozinha a fost unul dintre cei mai buni portari de la Cupa Mondială 2026 - Profimedia

În vârstă de 40 de ani, Vozinha a fost unul dintre eroii Cupei Mondiale 2026. A închis poarta cu Spania, 0-0, şi cu Arabia Saudită, 0-0, şi a avut evoluţii remarcaile şi cu Uruguay, 2-2, sau Argentina, 2-3, în ciuda golurilor încasate.

Evoluţiile de la Cupa Mondială 2026 i-au adus un transfer la Colo Colo, din Chile, însă goalkeeperul recunoaşte că viaţa sa s-a schimbat într-un mod radical, după participarea la turneul final din vara acestui an.

"Nu mai am deloc viaţă privată, sau cel puţin mult mai puţină decât înainte. Acum, când ies, când merg la restaurant, întotdeauna este cineva care vrea să facă o poză cu mine sau îmi cere un autograf. Sau, şi mai rău, cineva care mă filmează. Asta s-a schimbat cel mai mult în viaţa mea şi nu cred că pot face prea multe în privinţa asta. Dacă mi s-ar oferi posibilitatea, aş alege viaţa pe care o aveam înainte. Mi-am pierdut liniştea şi pace", a fost mesajul tulburător transmis de Vozinha, portar care a evoluat în trei meciuri pentru Colo Colo, până acum, partide în care a încasat un singur gol.