Cu Cristiano Ronaldo rezervă neutilizată, Portugalia a dat lovitura în Norvegia. Rezultate UEFA Nations League

Duminică s-au jucat noi meciuri din UEFA Nations League, iar Portugalia şi Grecia au fost printre performerele serii.

Cu Cristiano Ronaldo rezervă neutilizată, menajat după efortul depus împotriva Ţării Galilor, Portugalia a dat lovitura în Norvegia, 2-1, după un meci în care Joao Felix şi Goncalo Ramos au strălucit mai tare decât celebrul Erling Haaland, chiar dacă atacantul lui Manchester City a marcat golul de onoare al naţionalei sale.

O altă mare surpriză s-a produs în Germania, unde Grecia s-a impus, 1-0, şi i-a provocat mari bătăi de cap selecţionerului nemţilor, Jurgen Klopp. Kourbelis a marcat golul victoriei pentru greci, în minutul 74, iar oaspeţii s-au impus deşi Germania a avut 76% posesia şi 5-1 la şuturi pe poartă.

În celelalte meciuri de duminică seara s-au înregistrat următoarele rezultate: Danemarca - Ţara Galilor 2-0, Serbia - Olanda 1-2, Austria - Kosovo 3-1, Israel - Irlanda 0-3, Lituania - Azerbaidjan 1-1, Gibraltar - Andorra 0-0.