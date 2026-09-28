Surprize de proporţii pregătite de Gheorghe Hagi pentru meciul cu Bosnia. Şi-a scos fiul din lot 

Naţionala de fotbal a României susţine luni seara, de la ora 21.45, pe Arena Naţională, din Bucureşti, al doilea meci din grupa de UEFA Nations League, "tricolorii" urmând să dea piept cu Bosnia Herţegovina, într-un duel care va fi transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Gheorghe Hagi l-a scos pe Ianis Hagi din lotul României pentru meciul cu Bosnia Herţegovina - Profimedia

După 1-2 cu Suedia, în deplasare, vineri seara, "tricolorii" sunt obligaţi să obţină un rezultat pozitiv cu Bosnia Herţegovina, acasă, dacă vrea cu adevărat să obţină ceva din participarea în actuala ediţie a UEFA Nations League.

Confruntarea însă nu este una uşoară, în condiţiile în care Bosnia vine după un 0-0 în Polonia, iar meciul se va disputa fără spectatori, astfel că echipa noastră nu va putea miza pe susţinerea fanilor.

Cum duelul cu Bosnia Herţegovina vine la doar trei zile după partida precedentă, selecţionerul Gheorghe Hagi a luat o decizie radicală şi a scos din lot numeroşi jucători importanţi, în frunte cu fiul său, Ianis Hagi. De asemenea, Hagi a renunţat, pentru acest meci, şi la serviciile unor fotbalişti precum Andrei Raţiu, Radu Drăguşin, Nicuşor Bancu sau Dennis Man, deşi aceştia au fost printre cei mai activi jucători în partida din Suedia.

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În schimb, în lotul României apar nume noi, precum Daniel Bîrligea, Olimpiu Moruţan sau Cătălin Cîrjan.

Lotul României pentru partida cu Bosnia Herţegovina îi cuprinde pe: 1. Ionuţ Radu, 2. Strata, 3. Matei Ilie, 4. Coubiş, 5. Ghiţă, 6. Băluţă, 7. Florin Tănase, 8. Cicâldău, 9. Louis Munteanu, 10. Stanciu, 11. Bîrligea, 12. Hindrich, 13. Mihăilă, 14. Borza, 15. Burcă, 16. Cojocaru, 17. Screciu, 18. Cîrjan, 19. David Matei, 20. Olaru, 21. Moruţan, 22. Vlad Dragomir, 23. Lisav Eissat.