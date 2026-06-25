FCSB anunţă despărţirea de patru jucători

“FCSB anunţă că jucătorii Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam şi Daniel Graovac nu vor continua în tricoul roş-albastru în sezonul 2026-2027.Clubul nostru le mulţumeşte pentru contribuţie şi le urează mult succes în carieră!”, este mesajul grupării bucureştene.

Alhassan era legitimat la FCSB din ianuarie 2024, David Kiki din iulie 2024, Thiam din august 2025 şi Graovac din iulie 2025.

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