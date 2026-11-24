Luni seara, în ultimul meci din etapa a 12-a a Serie A, Fiorentina, echipa lui Radu Drăguşin, a evoluat în deplasare, împotriva celor de la Monza.

Fundaşul român a fost integralist la oaspeţi, însă nu a putut stopa dezastrul pentru formaţia, Fiorentina fiind surclasată de Monza, 3-0, deşi gazdele intrau în meci din postura unei echipe care ocupă abia locul 18 în clasament.

Deşi Fiorentina a avut posesia, Monza a fost mai eficientă şi a lovit aproape de fiecare dată când a avut ocazia, trupa antrenată de Matteo Paro punctând prin Varela, de două ori, un gol din penalty, şi Jay Robinson.

Draguşin a fost integralist, a văzut un cartonaş galben, în minutul 80, la 3-0 pentru gazde, şi a fost notat cu 6,7 pentru prestaţia, considerându-se că a avut o evoluţie mai degrabă modestă.

Articolul continuă după reclamă

În urma acestui rezultat, Fiorentina reintră în zona fierbinte a clasamentului din Serie A. Echipa lui Radu Drăguşin a adunat nouă puncte din 12 meciuri şi ocupă locul 16, având doar un punct peste Sassuolo, echipa de pe locul 18, primul care trimite în Serie B.