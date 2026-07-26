Formula 1: Lando Norris câştigă Grand Prix-ul Ungariei, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Britanicul Lando Norris, campionul mondial en-titre de Formula 1, a spart gheaţa în 2026 cu o victorie obţinută duminică, în Ungaria, pe circuitul de la Mogyorod, la capătul unei curse transmise în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Britanicul a dominat weekendul de o manieră categorică, el fiind primul inclusiv în calificări. În cursa propriu-zisă, Lando Norris, de la McLaren Mercedes, s-a impus cu un avans de peste 15 secunde faţă de olandezul Max Verstappen, de la Red Bull Racing - Red Bull Ford, şi cu un avans de aproape 19 secunde faţă de italianul Kimi Antonelli, de la Mercedes, liderul clasamentului mondial.

Graţie succesului obţinut pe circuitul de la Mogyorod, Lando Norris urcă pe locul 5 în clasamentul general, cu 128 de puncte. Liderul clasamentului general se menţine Kimi Antonelli, cu 219 puncte. Acesta are 50 de puncte avans faţă de britanicul Lewis Hamilton, de la Ferrari, şi 59 de puncte avans faţă de britanicul George Russell, coechipierul lui Antonelli de la Mercedes.

Sezonul de Formula 1 ia o pauză de aproape o lună, urmând să se reia cu Grand Prix-ul Olandei, de la Zandvoort, din 23 august, cursă care va putea fi urmărită, de asemenea, în direct şi în exclusivitate, în România, în Universul Antena.