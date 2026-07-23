Miami Heat a postat din greşeală un videoclip pe YouTube care făcea referire la o posibilă revenire a lui LeBron James, a confirmat miercuri un purtător de cuvânt al echipei, această eroare stârnind un val de reacţii în lumea baschetului, în contextul în care jucătorul în vârstă de 41 de ani se află în procesul de a decide unde îşi va disputa cel de-al 24-lea sezon în NBA.

Miami Heat a postat din greşeală un clip care sugerează revenirea lui LeBron James. Clubul a şters postarea - Profimedia

Un live stream intitulat "Conferinţa de presă de prezentare a lui LeBron James", programat pentru 27 iulie, a fost încărcat marţi seara pe canalul echipei Heat, dar a fost şters ulterior, lăsând fanii să se întrebe dacă James se întoarce la echipa cu care a câştigat două titluri de campion, potrivit News.ro.

Un purtător de cuvânt al echipei a confirmat pentru Reuters că videoclipul a fost postat din greşeală, în contextul pregătirilor pentru o eventuală semnare a contractului lui James cu Miami.

LeBron James a anunţat luna trecută că părăseşte echipa Los Angeles Lakers, iar destinaţia sa următoare a devenit cel mai captivant subiect al perioadei dintre sezoane, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers şi Miami Heat fiind, potrivit zvonurilor, principalii candidaţi.

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Aşteptarea a pătruns chiar şi în lumea pariurilor, întrucât BetOnline Sports & Casino acceptă pariuri cu privire la momentul în care James îşi va anunţa decizia, data de 24 iulie fiind favorită, iar Miami fiind considerată destinaţia preferată.

Rich Paul, prietenul de lungă durată şi agentul lui James, a declarat într-un episod de podcast difuzat în această săptămână că clientul său nu se grăbeşte să ia o decizie.

"Nu ne vom grăbi", a spus Paul într-un episod al emisiunii "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul”, difuzat luni. "Este alegerea lui şi, când va fi momentul, o va face."