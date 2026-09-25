Fostul internaţional englez Andy Carroll recunoaşte că a fost abuzat de un bărbat 

Într-o dezvăluire fără precedent, fostul internaţional englez Andy Carroll a recunoscut, în autobiografia sa, "Owning it", că a fost abuzat de un bărbat.

Incidentul s-ar fi petrecut în 2021, când Carroll evolua pentru Newcastle United, iar fotbalistul ar fi fost abuzat de un prieten al fostei sale partenere de viaţă. Iniţial, fiind victima unei agresiuni sexuale, numele lui Carroll a rămas anonim în dosarul deschis după producerea atacului.

În cele din urmă, agresorul a fost condamnat la trei ani de închisoare, iar Carroll a ţinut să precizeze că atacul s-a petrecut când el dormea şi că l-a bătut pe atacator, dându-l afară din casă.

"Am fost atacat sexual, am spus-o. Este înspăimântător chiar şi să te gândeşti la acest lucru şi doar câţiva oameni au ştiut despre acest lucru până acum. Eu şi Lou (n.r. - actuala lui parteneră) am petrecut mult timp discutând dacă să menţionez acest lucru în această carte sau nu. L-am evitat atât de mult timp pe editorul meu încât probabil reprezentanţii editurii au suspectat că nu am avut curaj. Este înfricoşător să vorbeşti despre acest lucru, dar m-a făcut persoana care sunt astăzi la fel de mult ca oricare alt lucru bun. Iar dacă prin faptul că eu vorbesc ajută acest lucru măcar o persoană atunci a meritat. Experienţa a fost umilitoare şi stânjenitoare, absolut îngrozitoare. Ceea ce s-a întâmplat cu mine a afectat fiecare aspect al vieţii mele. Mă gândesc la acest aspect în fiecare zi, fiind dificil să mă concentrez la altceva, inclusiv asupra fotbalului. Trauma a ceea ce s-a întâmplat nu a dispărut", a fost dezvăluirea făcută de Andy Carroll.