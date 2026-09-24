Poveste macabră pe Riviera franceză. Un control de rutină al poliției a scos la iveală o crimă oribilă. Un fotomodel de origine braziliană, Larissa Brito, a fost descoperit fără suflare pe bancheta unei mașini. Vehiculul era condus de fostul iubit al fetei, care a și fost arestat pe loc.

Potrivit presei franceze, trupul femeii era ascuns în pungi de plastic. Suspectul a negat acuzațiile. A refuzat să explice polițiștilor cum a ajuns cadavrul fetei în mașină și ce intenționa să facă.

Mama Larissei a declarat că fiica ei se despărțise de ceva timp de iubitul ei din cauza presupuselor legături ale bărbatului cu lumea interlopă. Acesta a continuat să o urmărească și să o amenințe pe tânăra braziliancă, după separare.

Ultimul mesaj primit de mamă de la Larissa spunea că fostul iubit era în locuința ei. După acest moment, tânăra a fost de negăsit.

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Anchetatorii au descoperit ulterior că apartamentul din Nissa al Larissei fusese golit și curățat atent. Imagini de pe camerele de supraveghere îl arată pe suspect ieșind din imobil cu mai multe genți.