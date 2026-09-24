Golful vine cu o imagine pretențioasă, dar, odată ajuns pe teren, descoperi că nu e chiar aşa cum se zice. Golful pleacă deja cu eticheta de "sportul milionarilor", "sportul gentlemenilor", dar asta şi pentru că înainte nu aveam în România un teren de nivelul competiţiilor internaţionale pentru a încerca. Acum avem. 55 de hectare de iarbă perfect tunsă, care, apropo, costă cam 1 milion de euro pe an pentru întreţinere.

Poze de sute de like-uri, prieteni noi şi momente de relaxare. Pare că golful este un sport plin de beneficii pentru cei care învăţă să îl practice, aşa că, la treabă!

Preţul unei sesiuni de golf porneşte de la 250 de lei.

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