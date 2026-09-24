Observator » Sport » Robert Ilyeş, misiune dificilă la noua sa echipă, Olimpia Satu Mare 

Robert Ilyeş, misiune dificilă la noua sa echipă, Olimpia Satu Mare 

Robert Ilyeş este noul antrenor al echipei Olimpia Satu Mare Robert Ilyeş este noul antrenor al echipei Olimpia Satu Mare - Facebook/CSM Olimpia Satu Mare
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
| Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.09.2026, 17:12 | Modificat la 24.09.2026, 17:15

Oficialii clubului de fotbal Olimpia Satu Mare anunţă instalarea, ca antrenor principal a echipei, a lui Robert Ilyeş.

Aflată pe locul 20 în Liga a II-a, cu numai patru puncte după opt etape, Olimpia Satu Mare mizează pe un antrenor care a acumulat experienţă importantă la nivel de prima ligă, după despărţirea de Alexandru Pelici.

Robert Ilyeş le-a antrenat pe Sepsi Sf. Gheorghe şi Csikszereda Miercurea Ciuc, înainte de a ajunge la Olimpia Satu Mare, şi are un plan îndrăzneţ, deşi echipa se află la 11 puncte de ultimul loc care asigură prezenţa în play-off-ul pentru promovarea în Superliga.

Olimpia Satu Mare nu a câştigat niciunul din cele opt meciuri jucate în actualul sezon al Ligii a II-a. Ultimul meci oficial câştigat a fost tocmai în aprilie, 3-1 pe terenul formaţiei CS Afumaţi.

Articolul continuă după reclamă
robert ilyes antrenor olimpia satu mare robert ilyes prezentat olimpia satu mare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.