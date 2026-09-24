Robert Ilyeş, misiune dificilă la noua sa echipă, Olimpia Satu Mare 

Oficialii clubului de fotbal Olimpia Satu Mare anunţă instalarea, ca antrenor principal a echipei, a lui Robert Ilyeş.

Aflată pe locul 20 în Liga a II-a, cu numai patru puncte după opt etape, Olimpia Satu Mare mizează pe un antrenor care a acumulat experienţă importantă la nivel de prima ligă, după despărţirea de Alexandru Pelici.

Robert Ilyeş le-a antrenat pe Sepsi Sf. Gheorghe şi Csikszereda Miercurea Ciuc, înainte de a ajunge la Olimpia Satu Mare, şi are un plan îndrăzneţ, deşi echipa se află la 11 puncte de ultimul loc care asigură prezenţa în play-off-ul pentru promovarea în Superliga.

Olimpia Satu Mare nu a câştigat niciunul din cele opt meciuri jucate în actualul sezon al Ligii a II-a. Ultimul meci oficial câştigat a fost tocmai în aprilie, 3-1 pe terenul formaţiei CS Afumaţi.