Valentin Suciu, reinstalat ca antrenor principal la Csikszereda Miercurea Ciuc

Valentin Suciu este noul antrenor al celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc - Facebook/FK Csíkszereda

Este, practic, o revenire a lui Suciu pe banca tehnică a celor din Miercurea Ciuc, în condiţiile în care el a mai antrenat pe Csikszereda şi în perioada 2018-2022.

Cei de la Csikszereda s-au despărţit de Istvan Szabo, antrenor care mai degrabă a dezamăgit pe banca celor de la Miercurea Ciuc, formaţia aflându-se pe ultimul loc în Superliga, cu un singur punct din 10 meciuri.