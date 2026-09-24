Valentin Suciu, reinstalat ca antrenor principal la Csikszereda Miercurea Ciuc
Valentin Suciu este noul antrenor al celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc - Facebook/FK Csíkszereda
Antrenorul român Valentin Suciu a fost prezentat oficial drept noul tehnician al echipei Csikszereda Miercurea Ciuc.
Este, practic, o revenire a lui Suciu pe banca tehnică a celor din Miercurea Ciuc, în condiţiile în care el a mai antrenat pe Csikszereda şi în perioada 2018-2022.
Cei de la Csikszereda s-au despărţit de Istvan Szabo, antrenor care mai degrabă a dezamăgit pe banca celor de la Miercurea Ciuc, formaţia aflându-se pe ultimul loc în Superliga, cu un singur punct din 10 meciuri.
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