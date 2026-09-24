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Valentin Suciu, reinstalat ca antrenor principal la Csikszereda Miercurea Ciuc

Valentin Suciu este noul antrenor al celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc Valentin Suciu este noul antrenor al celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc - Facebook/FK Csíkszereda
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Publicat la 24.09.2026, 17:19 | Modificat la 24.09.2026, 17:23

Antrenorul român Valentin Suciu a fost prezentat oficial drept noul tehnician al echipei Csikszereda Miercurea Ciuc.

Este, practic, o revenire a lui Suciu pe banca tehnică a celor din Miercurea Ciuc, în condiţiile în care el a mai antrenat pe Csikszereda şi în perioada 2018-2022.

Cei de la Csikszereda s-au despărţit de Istvan Szabo, antrenor care mai degrabă a dezamăgit pe banca celor de la Miercurea Ciuc, formaţia aflându-se pe ultimul loc în Superliga, cu un singur punct din 10 meciuri.

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