Şefii celor mai importante campionate de fotbal ale Europei, atac la conducerea FIFA 

Într-un demers fără precedent, şefii celor mai importante campionate de fotbal ale Europei au făcut front comun într-un atac la conducerea FIFA.

Gianni Infantino, şeful FIFA, are tot mai mulţi duşmani în lumea fotbalului - Profimedia

Practic, personajele amintite sunt ultimele care se înscriu pe o listă tot mai lungă a celor care solicită schimbări radicale la FIFA, după ce Gianni Infantino, şeful FIFA, a lansat un proiect de privatizare a Cupei Mondiale de fotbal.

Comunicatul, semnat de şefii Premier League, La Liga, Bundesliga şi Serie A, are o concluzie clară "o reformă fundamentală a guvernanţei este indispensabilă pentru a restabili limite statutare clare în cadrul FIFA şi pentru a garanta, în mod demonstrabil, că dosarele disciplinare individuale rămân ferite de orice ingerinţă politică. Orice propunere importantă a FIFA va trebui să se bazeze pe o justificare clar definită, pe elemente probatorii şi pe o evaluare independentă – publicate înainte de luarea oricărei decizii – care să ţină seama de jucători, cluburi, ligi şi suporteri şi să evalueze impactul asupra tuturor părţilor interesate, precum şi asupra dezvoltării fotbalului. Este necesară protejarea rolului de reglementare al FIFA faţă de funcţia sa comercială".