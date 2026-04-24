Gabriela Ruse, învinsă greu de Elena Rîbakina, în turul secund al turnelui WTA de la Madrid

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a fost învinsă greu de kazaha Elena Rîbakina, a doua favorită, cu 4-6, 6-3, 7-5, vineri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari.

Ruse (28 ani, 71 WTA) s-a înclinat după două ore şi 28 de minute de joc. În decisiv, românca a condus cu 3-1, dar a fost egalată, Rîbakina (26 ani, 2 WTA) impunându-se după un break realizat la 5-5.

Campioana de la Australian Open are acum 3-0 în meciurile directe cu Ruse, pe care a mai învins-o în 2022 la Miami şi în 2024 la Wimbledon. Ruse rămâne cu un cec de 31.585 de euro şi 35 de puncte WTA.

Tot vineri, Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea după ce a învins-o pe italianca Tyra Grant cu 6-2, 7-6 (7/5).

