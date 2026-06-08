Clasament ATP, 8 iunie 2026: Alexander Zverev câştigă Roland Garros şi îşi consolidează locul 3 mondial

Neamţul Alexander Zverev a câştigat, duminică, ediţia din acest an a Roland Garros, al 2-lea Grand Slam de tenis al anului, după ce s-a impus, scor 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, în confruntarea cu italianul Flavio Cobolli, favorit 10.

La 29 de ani, Alexander Zverev a câştigat pentru prima dată un turneu de Grand Slam - Profimedia

A fost un meci-maraton, de 4 ore şi 19 minute, deşi neamţul plecase ca din tun şi îşi adjudecase fără probleme primul set. Cobolli a reuşit să echilibreze disputa pe parcurs dar, în cele din urmă, a trebuit să se recunoască învins în faţa unui Zverev dispus parcă aproape la orice pentru a-şi trece şi el în cont, în sfârşit, la 29 de ani, primul Grand Slam din carieră.

Graţie succesului de la Roland Garros, Zverev şi-a consolidat locul 3 în clasamentul mondial dat publicităţii luni, 8 iunie 2026, de reprezentanţii ATP. Mai mult, Zverev începe să pună presiune pe primii doi clasaţi, apropiindu-se de Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner.

Flavio Cobolli, învinsul din finala de la Roland Garros, a pătruns, în premieră, între primii 10 jucători ai lumii.

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Canadianul Felix Auger-Aliassime, învinsul lui Cobolli din faza sferturilor de finală, este un alt mare performer al săptămânii, el reuşind să urce pe locul 4 mondial. În schimb, veteranul Novak Djokovic a pierdut trei poziţii în clasamentul ATP de luni, 8 iunie 2026, şi a coborât pe locul 7 mondial, după ce s-a oprit în turul 3 la Roland Garros şi nu a reuşit să-şi apere punctele obţinute anul trecut, când ajungea până în faza semifinalelor.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 13.500 puncte, 2. Carlos Alcaraz (Spania) - 9.960 puncte, 3. Alexander Zverev (Germania) - 7.305 puncte, 4. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 4.440 puncte, 5. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 3.920 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 3.905 puncte, 7. Novak Djokovic (Serbia) - 3.760 puncte, 8. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.760 puncte, 9. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.720 puncte, 10. Flavio Cobolli (Italia) - 3.540 puncte.

Dintre jucătorii români, cel mai bine clasat rămâne Filip Cristian Jianu, deşi acesta a pierdut 11 poziţii şi a coborât până pe locul 263 mondial, cu 206 puncte. Jianu este urmat de Cezar Creţu, care a urcat 79 de poziţii, până pe locul 291 mondial, cu 186 puncte, şi de Adrian Boitan, care a pierdut 53 de poziţii şi a ajuns tocmai pe locul 404 mondial, cu 120 puncte.