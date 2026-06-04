Programul MP de la Monaco. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, ora 15:45
A şasea etapă a sezonului de Formula 1 se va desfăşura pe circuitul legendar din Principatul Monaco. Cursa va avea loc duminică, de la ora 15:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Primele antrenamente de pe circuitul stradal din Principat vor avea loc vineri, de la orele 14:30, respectiv 18:00, ambele fiind live în AntenaPLAY. Al treilea antrenament va fi sâmbătă, de la ora 13:30, tot live în AntenaPLAY, urmând ca de la ora 17:00 să înceapă calificările, în direct şi pe Antena 3 CNN.
Programul Marelui Premiu de la Monaco
Vineri:
Antrenament 1 – ora 14:30 (AntenaPLAY)
Antrenament 2 – ora 18:00 (AntenaPLAY)
Sâmbătă:
- Antrenament 3 – ora 13:30 (AntenaPLAY)
- Calificări – ora 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Duminică:
- Cursa – ora 15:45 (Antena 1, AntenaPLAY)
Mercedes a dominat sezonul de Formula 1, până în acest punct. Kimi Antonelli a impresionat şi a reuşit să câştige ultimele patru Mari Premii, din Canada, Miami, Japonia şi China. Prima cursă din an, cea din Australia, a fost câştigată de George Russell.
La ultima cursă, cea din Canada, George Russell a luat startul din pole-position, fiind nevoit însă să abandoneze din cauza unor probleme la monopost. Antonelli a reuşit să se impună astfel, podiumul fiind completat de Lewis Hamilton şi de Max Verstappen.
Anul trecut, Lando Norris a reuşit să câştige Marele Premiu de la Monaco. Tot campionul mondial en-titre a obţinut şi pole-ul, podiumul în cursă fiind completat de favoritul publicului, Charles Leclerc, şi de Oscar Piastri.
Charles Leclerc, care şi-a prelungit contractul cu Ferrari chiar înaintea Marelui Premiu de la Monaco, a reuşit să triumfe în cursa de casă în 2024, cu plecare din pole-position.