A şasea etapă a sezonului de Formula 1 se va desfăşura pe circuitul legendar din Principatul Monaco. Cursa va avea loc duminică, de la ora 15:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

- Programul MP de la Monaco. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, ora 15:45 - Profimedia

Primele antrenamente de pe circuitul stradal din Principat vor avea loc vineri, de la orele 14:30, respectiv 18:00, ambele fiind live în AntenaPLAY. Al treilea antrenament va fi sâmbătă, de la ora 13:30, tot live în AntenaPLAY, urmând ca de la ora 17:00 să înceapă calificările, în direct şi pe Antena 3 CNN.

Programul Marelui Premiu de la Monaco

Vineri:

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Antrenament 1 – ora 14:30 (AntenaPLAY)

Antrenament 2 – ora 18:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

Antrenament 3 – ora 13:30 (AntenaPLAY)

Calificări – ora 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică:

Cursa – ora 15:45 (Antena 1, AntenaPLAY)

Mercedes a dominat sezonul de Formula 1, până în acest punct. Kimi Antonelli a impresionat şi a reuşit să câştige ultimele patru Mari Premii, din Canada, Miami, Japonia şi China. Prima cursă din an, cea din Australia, a fost câştigată de George Russell.

La ultima cursă, cea din Canada, George Russell a luat startul din pole-position, fiind nevoit însă să abandoneze din cauza unor probleme la monopost. Antonelli a reuşit să se impună astfel, podiumul fiind completat de Lewis Hamilton şi de Max Verstappen.

Anul trecut, Lando Norris a reuşit să câştige Marele Premiu de la Monaco. Tot campionul mondial en-titre a obţinut şi pole-ul, podiumul în cursă fiind completat de favoritul publicului, Charles Leclerc, şi de Oscar Piastri.

Charles Leclerc, care şi-a prelungit contractul cu Ferrari chiar înaintea Marelui Premiu de la Monaco, a reuşit să triumfe în cursa de casă în 2024, cu plecare din pole-position.