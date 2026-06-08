Panică la meciul Danemarca-Ucraina. Momentul în care Christian Eriksen s-a prăbuşit, din nou, pe teren
Jucătorul danez Christian Eriksen s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului amical împotriva Ucrainei. Fotbalistul a suferit un stop cardiac în 2021, relatează L'Equipe.
Duminică, la Odense, în minutul 65, Eriksen s-a ţinut de piept înainte de a cădea la pământ. Arbitrul a chemat imediat medicii. Înconjurat de coechipieri şi adversari, mijlocaşul de la Wolfsburg (34 de ani) a fost îngrijit pe teren înainte de a fi evacuat pe o targă. Imediat după aceea, meciul a fost oprit definitiv.
Conform ultimelor informaţii comunicate de federaţia daneză, Christian Eriksen „este conştient şi se simte, în aceste circumstanţe, relativ bine”.
În timpul Euro 2021, jucătorul danez a suferit un stop cardiac în timpul unui meci împotriva Finlandei. Ulterior, el şi-a putut relua cariera având implantat un defibrilator.
Medic, despre incidentul de pe teren
"Christian se simte bine şi a părăsit terenul pe propriile picioare. Din câte observ, stimulatorul cardiac funcţionează aşa cum trebuie. A fost inconştient pentru scurt timp, dar şi-a revenit foarte repede, iar noi am reuşit să comunicăm rapid cu el. Acum va fi supus unor investigaţii suplimentare la spital pentru a afla ce a provocat incidentul. Suntem în contact permanent cu el şi cu medicii de la spital. Dar Christian se simte bine şi m-a rugat să transmit salutări tuturor jucătorilor şi să le spun că este bine", a spus medicul.
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După incidentul de la meciul de duminică, pe pagina de Facebook a naţionalei României a fost postat un mesaj de susţinere: "Gândurile noastre sunt alături de Christian Eriksen şi de întreaga familie a fotbalului danez. Acum, cel mai important meci este cel pentru sănătate. Multă putere, Christian".