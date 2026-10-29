Genoa lui Şucu, victorie mare cu Juventus în Serie A 

Genoa, echipa italiană finanţată de Dan Şucu, a obţinut, miercuri seara, una dintre cele mai importante victorii de la momentul în care a fost preluată de omul de afaceri român.

Trupa antrenată de Daniele De Rossi s-a impus, 2-0, împotriva celor de la Juventus Torino şi, cel puţin pentru moment, a părăsit zona fierbinte a clasamentului din Serie A.

Ehizibue şi Baldanzi au marcat pentru Genoa, în prima jumătate de oră a meciului, iar Juventus nu a avut forţa necesară de a reveni pe tabelă, deşi din echipă nu au lipsit nume grele precum Douglas Luiz, Weston McKennie sau Randal Kolo Muani, iar pe parcurs au mai intrat şi Koopmeiners sau Woltemade.

Graţie acestui succes, Genoa urcă pe locul 13 în Italia, cu 10 puncte adunate din nouă meciuri. După un start slab de sezon, Genoa a ajuns să câştige trei din ultimele patru meciuri jucate în Serie A şi astfel să spere că obiectivul, salvarea de la retrogradare, este mai realizabil decât îşi imaginau mulţi microbişti.