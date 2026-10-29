Cea mai mare tragedie care i se poate întâmpla unui părinte este să-şi piardă copiii. Mai ales în cazul în care ştie că erau perfect sănătoşi când i-a pus la somn. Doar că, uneori, o simplă neglijenţă poate duce la o tragedie uriaşă. Vă avertizez de acum, urmează imagini şi informaţii care va pot afecta emoţional. Doi fraţi, de doar doi respectiv patru ani, au murit după ce s-au intoxicat cu fum în propria locuinţă. Micuţii dormeau în momentul în care un aparat electric, lăsat pornit, s-a încins şi a ars o parte din salteaua patului. Mama era şi ea în casă, însă,... într-o altă încăpere.

Tragedia a avut loc aseară în localitatea Tălmaciu din judeţul Sibiu. În jurul orei 19 şi jumătate, un apel la 112 a semnalat faptul că o cameră dintr-o locuinţă era inundată de fum. Acolo dormeau cei doi fraţi, o fetiţă de doi ani şi un băieţel de patru ani. În camera lor funcționa un reșou electric. Din motive încă neclare, mai multe materiale textile au ajuns peste dispozitivul încins, s-au aprins și au cuprins o parte din salteaua patului.

"Ei se jucau şi mai urlau, mai chirăiau. După aceea, când am intrat în casă, am mâncat şi am văzut pe geam am văzut că a apărut salvarea, SMURD-ul", povestesc localnicii.

Salvatorii ajunşi la faţa locului i-au găsit pe cei mici intoxicaţi cu fum, în stare de inconştienţă.

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"I-am auzit până adineauri, se jucau în curte".

"De la un calorifer electric ar fi luat foc o plapumă, ceva cerşaf, nu ştiu", spun localnicii.

"Au fost găsiți în stop cardio-respirator după o intoxicație cu fum. S-au efectuat manevre de resuscitare timp de o oră și ceva", spune Elena Angelica Butănescu, medic primar SAJ Sibiu.

Din păcate, copiii nu au mai răspuns şi medicii au fost nevoiţi să declare decesul.

"Din păcate, în această seară în orașul Tălmaciu a avut loc o tragedie, care sper să fie un semnal de alarmă pentru toți cei care utilizează diverse surse de încălzire în sezonul rece", spune Ioan Oancea, primar Tălmaciu.

Micuții erau crescuți doar de mamă şi locuiau cu chirie într-o casă din localitate. Femeia se afla în imobil în momentul tragediei, însă, într-o altă încăpere.

"Erau supravegheaţi, sigur că da. Tot timpul era cu ei. Când ieşea la poartă, era cu ei de mână ca să nu iasă în drum", spun localnicii.

"Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire", spune Andreea Ştefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu.

"Poliţiştii desfăşoară activităţi specifice în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment", spune Vlad Teodosiu, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Trupurile neînsufleţite ale micuţilor au fost preluate de Medicina Legală în vederea autopsiei. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.