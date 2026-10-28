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Surpriză de proporţii în Cupa Ligii Angliei. Arsenal, eliminată de o echipă de Liga a IV-a

Arsenal Londra a fost eliminată de Fleetwood Town, din Cupa Ligii Angliei Arsenal Londra a fost eliminată de Fleetwood Town, din Cupa Ligii Angliei - Profimedia
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| Timp citire: 2 minute
Publicat la 28.10.2026, 07:13 | Modificat la 28.10.2026, 07:15

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din optimile de finală ale Cupei Ligii Angliei, ocazie cu care modesta Fleetwood Town a reuşit să producă o mare surpriză eliminând-o pe Arsenal Londra.

Anunţat ca un duel extrem de dezechilibrat, meciul dintre Fleetwood Town, echipă de Liga a IV-a, şi Arsenal Londra a fost la discreţia oaspeţilor, care au încheiat partida cu 78% posesie şi 7-2 la şuturi pe poartă, dar fără mare folos. 

"Tunarii" i-au avut pe Timber, Hincapie, Gyokeres, Havertz sau Zubimendi printre titulari, însă cei de la Fleetwood Town au fost cei care au deschis scorul, prin Aaron Loupalo-Bi, în minutul 21.

După pauză, Mikel Arteta s-a văzut nevoit să apeleze şi la Odegaard, Ebereichi Eze sau Bruno Guimaraes, pentru a forţa întoarcerea rezultatului, dar Arsenal nu a putut decât să egaleze, prin Gyokeres.

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S-a ajuns la penalty-uri, capitol la care cei de la Fleetwood Town au stat cu moralul mai bine. Coughlan, Neal, Davies, Cannon şi Haughey au transformat penalty-urile celor de la Fleetwood Town, iar Odegaard, Havertz şi Gyokeres au punctat pentru Arsenal, însă brazilianul Bruno Guimaraes a ratat execuţia de la punctul cu var şi, astfel, Fleetwood Town a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria competiţiilor engleze, calificându-se în faza sferturilor de finală.

Culmea, tot în sferturi s-a calificat şi o echipă de Liga a III-a, Bradford City, formaţie care a trecut fără probleme, 3-0, de Peterborough United, o altă echipă de Liga a III-a.

Însă, în mod sigur, în sferturi vor evolua şi şase echipe din Premier League, pentru că în celelalte meciuri din optimi mai sunt implicate doar astfel de echipe: Manchester City - Brighton, Bournemouth - Aston Villa, Fulham - Crystal Palace, Sunderland - Brentford, Liverpool - Chelsea, Everton - Newcastle United.

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