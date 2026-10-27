Echipa de fotbal AC Milan monitorizează situaţia mijlocaşului portughez Bruno Fernandes la formaţia Manchester United, în vederea unui eventual transfer, conform presei italiene, citată de Agerpres .

AC Milan îl vrea pe Bruno Fernandes. Mijlocașul lui Manchester United, pe lista italienilor - Facebook - Bruno Fernandes

Conform Calciomercato.com, relaţia dintre clubul englez şi jucător s-a deteriorat în urma criticilor lansate de Fernandes la adresa tacticii antrenorului său, Michael Carrick, după eşecul suferit pe terenul formaţiei Como (1-4), săptămâna trecută, în Liga Campionilor.

Bruno Fernandes a fost lăsat pe banca de rezerve de Carrick, duminică, la partida din Premier League pierdută de asemenea de Manchester United, pe teren propriu, în faţa echipei Bournemouth (0-3).

În aceste condiţii, Bruno Fernandes ar putea forţa o plecare de pe Old Trafford în luna ianuarie, iar Ruben Amorim, actualul tehnician al milanezilor, care a pregătit-o anterior pe Manchester United, ar vrea să-l aducă sub comanda sa la gruparea din Serie A, conform Calciomercato.com.

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Contractul lui Fernandes cu Manchester United este valabil până în iunie 2027, iar discuţiile privind prelungirea sa au stagnat. United are opţiunea de a prelungi înţelegerea cu un an, o clauză pe care ar putea să o activeze pentru a evita pierderea jucătorului fără nicio compensaţie financiară.

De asemenea, contractul său include o clauză de reziliere de aproape 65 de milioane de euro, valabilă pentru cluburile din străinătate, iar jucătorul în vârstă de 32 de ani a respins, în această vară, oferte extrem de avantajoase din Arabia Saudită.