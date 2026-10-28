Rezultate Cupa României: S-au marcat 13 goluri în primele patru meciuri din etapa a II-a. Rapid, pas greşit

Marţi seara s-au jucat primele patru meciuri din etapa a II-a a grupelor Cupei României la fotbal, în cele patru partide înscriindu-se nu mai puţin de 13 goluri.

Corvinul şi Rapid au încheiat la egalitate meciul direct din Cupa României la fotbal - Facebook/FC Rapid

Cel mai aşteptat duel al serii a fost şi singurul în care nu s-a înscris, Corvinul Hunedoara şi Rapid Bucureşti încheind la egalitate, 0-0, un joc care s-a disputat la Petroşani.

Cu un sistem de joc nou şi cu multe figuri noi în formula de start, Rapid a fost de nerecunoscut la Petroşani. Corvinul a controlat prima parte a disputei şi a trecut în câteva rânduri pe lângă deschiderea scorului.

Giuleştenii au echilibrat jocul abia după introducerea unor nume grele pe teren, rapidiştii fiind şi ei în câteva rânduri aproape de gol, în condiţiile în care au profitat la maxim de banca de rezerve mult mai ofertantă.

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În cele din urmă, Corvinul - Rapid s-a încheiat nedecis, 0-0, astfel că ambele formaţii au ajuns să aibă câte patru puncte într-o grupă din care mai fac parte UTA Arad, FC Botoşani, Politehnica Timişoara şi Minerul Lupeni.

În celelalte meciuri jucate marţi seara în Cupa României s-au înregistrat următoarele rezultate: Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Bihor 1-2, Progresul Spartac - Petrolul Ploieşti 0-6, UTA Arad - FC Botoşani 2-2.