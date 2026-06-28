Pe străzile Capitalei, prin multe intersecţii nu se trece respectând semnele de circulaţie, ci, mai degrabă, la noroc. Şoferii ies încet de pe străduţe, mai mult pe ghicite, pentru că vizibilitatea e blocată de clădiri, garduri sau maşini parcate. Din păcate, deseori, încercarea de a traversa astfel o intersecţie se termină cu un accident. Oglinzile rutiere ne-ar putea feri de multe neplăceri.

În multe zone din Capitală, şoferii intră în intersecţii orbeşte. Clădirile, gardurile, vegetaţia sau maşinile parcate pe colţ de stradă blochează complet vizibilitatea. În lipsa oglinzilor rutiere, singura soluţie a conducătorilor auto este să înainteze încet ca să se poată asigura şi să spere că pe strada cu care se intersectează nu vine nimeni cu viteză.

"Sunt pe o stradă din Sectorul 3. Vreau să intru în intersecție, doar că vizibilitatea este foarte redusă din cauza mașinii parcate aici, pe dreapta. Nu îmi rămâne decât să intru foarte ușor în intersecție, să mă aplec și să mă asigur foarte bine.", spune Ana Grigore, reporter Observator.

Cetăţean: Sunt multe zone în oraș, intersecții periculoase, mașini parcate aiurea în intersecție.

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Reporter: Cum te descurci unde nu avem oglinzi?

Cetăţean: Încet, încet ies ușor în intersecție, în speranța că cel care vine mă vede și încetinește.

Sunt zone unde oglinzile sunt acoperite de mizerii și, degeaba sunt, e o ghicitoare dacă vin mașini sau nu vin.

Şofer: În oglinzi nu prea se vede nimic și devin destul de periculoase.

Reporter: Intri la noroc?

Şofer: Da, cam așa, te rogi să nu vină cineva tare.

"Multe străzi din orașe sunt depășite de volumul actual de trafic. Nu ai unghiul necesar de vedere pentru a te asigura corespunzător și riști să provoci un accident de care poliția te poate face vinovat.", explică Dan Jianu, fost şef Direcţia Rutieră.

De la începutul anului, Primăria Generală a primit 41 de solicitări pentru montarea sau înlocuirea oglinzilor rutiere. Separat, fiecare primărie de sector a primit și ea cel puțin câte zece astfel de cereri.

"Oamenii fac constant sesizări. Se produc accidente, tot timpul se claxonează în zona respectivă. Ceea ce facem este să mergem la fața locului, să întocmim un dosar, pentru că procedura nu este foarte simplă, durează cam două săptămâni.", precizează Bogdan Cotigă, reprezentant Primărie Sector 3.

În Sectorul 3, de la începutul acestui an au fost montate peste 20 de oglinzi. Nu toate au rămas însă la locul lor.

"Sunt anumite situații în care efectiv se fură. Deci le iau cu totul.", adaugă Bogdan Cotigă.

În București, în fiecare zi au loc, în medie, 40 de tamponări sau accidente ușoare.