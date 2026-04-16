Gică Hagi este noul selecţioner al României. Răzvan Burleanu a făcut anunțul oficial

Gică Hagi este noul selecţioner al României. Noul selecţioner îşi începe a doua aventură pe banca României, în Georgia. Iar primul meci în faţa fanilor naţionalei va fi pe Ghencea, cu Ţara Galilor. Cel mai probabil, Hagi va fi prezentat vineri de şeful FRF, Răzvan Burleanu.

Tragedia care a lovit echipa națională, moartea lui Mircea Lucescu, a amânat cu o săptămână venirea lui Gică Hagi ca selecționer al României.

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a validat candidatura lui pentru postul de selecționer într-o ședință care a avut loc astăzi, 16 aprilie.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a vorbit într-o conferință de presă despre acest proces de validare și despre negocierile începute cu viitorul selecționer.

Am fost mandatat azi de Cex pentru a demara negocierile pentru noul selecţioner, domnul Gică Hagi. După cum ştiţi, de-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să lucrăm în interesul echipei naţionale cu domnul Gheorghe Hagi. Din păcate pentru ambele părţi, de fiecare dată nu s-a putut, cunoaşteţi motivele. Am fost şi noi şi dumnealui foarte transparenţi din punctul ăsta de vedere.

De data această, considerăm că acum este o oportunitate, o fereastră ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa naţională. Vă recunosc că prima discuţie am avut-o după şedinţa de Comisie Tehnică, după care am suspendat toate activităţiile, inclusiv Comitetul Executiv. Ieri am mai avut o discuţie cu dumnealui. În zilele următoare vă vom putea oferi detalii despre aceste negocieri. Dacă în perioada imediat următoare vom ajunge la un consens, vă vom anunţa şi o dată la care va avea loc conferinţa de presă la care va fi prezentat oficial, a spus Burleanu, potrivit as.ro.

