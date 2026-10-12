Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti, victorii importante în Liga Campionilor la handbal feminin
Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti, reprezentantele României în Liga Campionilor la handbal feminin, au obţinut, duminică, victorii extrem de importante.
Gloria Bistriţa s-a impus pe terenul danezelor de la Nykobing, 38-35, la capătul unui meci controlat în mare măsură de echipa noastră. A fost a 3-a victorie din cinci meciuri pentru Gloria Bistriţa, formaţie care ocupă locul 4 într-o grupă din care mai fac parte Metz, Gyor, Storhamar, Odense, Podravka şi Blomberg-Lippe.
CSM Bucureşti a trecut de Esbjerg, pe teren propriu, 34-31, după un meci dominat clar de echipa noastră în repriza a doua. Şi CSM Bucureşti are trei victorii din cinci meciuri şi ocupă tot locul 4, dar într-o grupă din care mai fac parte Ferencvaros, Brest, Borussia Dortmund, Buducnost, Sola şi Krim.