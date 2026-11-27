Setarea corectă a termostatului, programarea centralei şi reglarea temperaturii în calorifere pot reduce considerabil factura la curent. Specialiştii britanici de la Energy Saving Trust explică la ce temperatură ar trebui încălzită locuinţa şi ce greşeli trebuie evitate pentru a nu consuma mai mult decât e necesar.

Încălzirea locuinţei şi apa caldă reprezintă peste jumătate din cheltuielile cu energia ale unei gospodării obişnuite. Folosirea corectă a sistemului de încălzire poate contribui considerabil la reducerea acestor costuri, potrivit energysavingtrust.org.

Temperatura ideală la care trebuie setat termostatul

Termostatul porneşte sistemul de încălzire până când temperatura din cameră ajunge la valoarea stabilită pe ecran. Odată atinsă această temperatură, încălzirea se opreşte până când aerul din cameră se răceşte din nou.

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Specialiştii atrag atenţia că setarea termostatului la o temperatură mai ridicată atunci când afară este foarte frig nu îţi va încălzi locuinţa mai repede. De asemenea, termostatul nu trebuie acoperit de perdele sau mobilier şi nici amplasat în apropierea unor surse de căldură, precum caloriferele.

Temperatura recomandată este cea mai scăzută la care locatarii se simt confortabil. Pentru majoritatea persoanelor, aceasta este cuprinsă între 18 şi 21 de grade Celsius.

O reducere a temperaturii de la 22 la 21 de grade Celsius poate aduce economii anuale de aproximativ 143 de euro în Marea Britanie şi 179 de euro în Irlanda de Nord, spun experţii britanici în energie.

Când trebuie pornită şi oprită centrala

Programarea sistemului de încălzire permite stabilirea intervalelor orare în care locuinţa are nevoie de căldură. Astfel, se poate evita consumul inutil de energie pe timpul nopţii sau atunci când nu eşti acasă.

În cazul locuinţelor dotate cu centrală termică, specialiştii recomandă pornirea încălzirii cu aproximativ 30 de minute înainte de trezire şi oprirea acesteia cu o jumătate de oră înainte de culcare.

E important şi ca ceasul dispozitivului de programare să fie setat corect, inclusiv după trecerea la ora de vară sau de iarnă. Recomandările diferă însă în cazul pompelor de căldură sau al sistemelor electrice de încălzire.

Cum trebuie reglate caloriferele pentru un consum mai mic

Robinetele termostatice permit reglarea individuală a temperaturii din fiecare încăpere. Acestea controlează cantitatea de apă caldă care circulă prin calorifere, în funcţie de temperatura ambientală.

Pe o scară de la 0 la 6, specialiştii recomandă setarea robinetelor la nivelul 3 sau 4 în camerele utilizate frecvent, şi la nivelul 2 sau 3 în dormitoare şi în încăperile mai puţin folosite.

Montarea robinetelor termostatice la un sistem care dispune deja de termostat şi programator poate aduce economii considerabile la cheltuielile anuale, de aproximativ 36 de euro în Marea Britanie şi 48 de euro în Irlanda de Nord.

În cazul instalării tuturor celor trei dispozitive, economiile pot ajunge la aproximativ 119, respectiv 155 de euro pe an.

Temperatura apei din centrală influenţează factura la energie

Un alt aspect important este temperatura apei care circulă din centrală către calorifere. O valoare mai scăzută poate contribui la funcţionarea mai eficientă a centralei şi, implicit, la reducerea consumului.

Totuşi, dacă temperatura este prea mică, locuinţa s-ar putea să nu se încălzească suficient în zilele geroase.

În cazul sistemelor prevăzute cu un rezervor separat (boiler) pentru apa caldă, specialiştii avertizează că temperatura nu trebuie redusă sub 65 de grade Celsius, din cauza riscului de dezvoltare a bacteriilor periculoase.

Cum poate fi redus consumul de energie cu ajutorul smartphone-ului

Sistemele inteligente de încălzire permit controlul centralei de la distanţă, prin intermediul unei aplicaţii instalate pe telefon. Astfel, dacă proprietarii ajung acasă mai târziu decât au planificat, pot amâna pornirea încălzirii pentru a evita consumul inutil.

Unele dispozitive inteligente pot identifica temperatura preferată de locatari şi timpul necesar pentru încălzirea gospodăriei, astfel încât să ajusteze automat setările pentru un consum cât mai mic.

Totodată, specialiştii citaţi mai recomandă o revizie anuală a centralei sau a pompei de căldură, pentru a asigura funcţionarea eficientă a sistemului. În cazul locuinţelor închiriate, proprietarii sunt responsabili de organizarea şi achitarea unor astfel de servicii, precum şi de verificările de siguranţă ale aparatelor pe gaz,