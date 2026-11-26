Indianul Gukesh Dommaraju, deţinătorul titlului, şi challenger-ul său, uzbecul Javohir Sindarov, au remizat miercuri în cel de-al doilea meci din cadrul Campionatului Mondial de şah, care se desfăşoară la Geneva (Elveţia), informează EFE.

Gukesh și Sindarov au remizat și în al doilea meci pentru titlul mondial la șah. Duelul continuă - Arhiva Observator

După două ore şi 20 de mutări, în care Gukesh a jucat cu piesele albe, ambii jucători au ajuns la concluzia că poziţia oferea puţine oportunităţi de a modifica echilibrul, mulţumindu-se fiecare cu câte o jumătate de punct, la fel ca şi în meciul de deschidere, desfăşurat marţi.

În cel de-al treilea meci, programat joi, Sindarov va juca cu piesele albe, pentru a doua oară de la debutul acestei confruntări.

Meciurile din cadrul Campionatului Mondial de şah au un timp de control de 120 de minute pentru primele 40 de mutări, urmate de 30 de minute pentru restul, cu un increment de 30 de secunde per mutare, începând de la mutarea 41, se vor juca până pe 12 decembrie, cu o zi de odihnă programată pentru 1 decembrie.

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Primul jucător care acumulează 7,5 puncte intră în posesia titlului mondial. Fondul de premii se ridică la 2,5 milioane de dolari (aproximativ 2,2 milioane de euro), cu 200.000 de dolari (aproximativ 185.000 de euro) acordate pentru fiecare partidă câştigată.