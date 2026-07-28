Impresarul lui Lewandowski dezvăluie: "A refuzat 200 de milioane de euro ca să continue la Barcelona"

Pini Zahavi, impresarul fotbalistului polonez Robert Lewandowski, a făcut dezvăluiri uluitoare, după ce atacantul s-a despărţit, în această vară, de FC Barcelona, echipă pentru care a evoluat în perioada 2022-2026.

Robert Lewandowski a refuzat pe Al Ittihad pentru a rămâne la FC Barcelona, dar a ajuns la Chicago Fire - Profimedia

Printre altele, Zahavi a dezvăluit că, iarna trecută, Lewandowski a refuzat o ofertă de 200 de milioane de euro, de la Al Ittihad, pentru a-şi continua cariera alături de FC Barcelona. Alegere nu pare să fi fost cea mai inspirată, în condiţiile în care polonezul a fost înştiinţat, după doar câteva luni, că nu va mai avea un rol important la catalani şi ar fi mai bine ca cele două părţi să se despartă.

Al Ittihad îi oferea lui Lewandowski un contract pe doi ani şi un salariu stagional de 100 de milioane de euro. Atacantul părea decis să accepte oferta, mai ales că distanţa era mică faţă de Europa şi nu ar fi avut probleme prea mari nici cu fusul orar, dar, în cele din urmă, Lewandowski a decis să refuze oferta.

Într-un final, în vara acestui an, fotbalistul de aproape 38 de ani a semnat un contract pe doi ani cu echipa americană Chicago Fire, după ce situaţia din zona arabă s-a complicat, din cauza conflictului armat dintre SUA şi Iran, iar Al Ittihad nu şi-a mai permis să-i ofere acelaşi contract precum cel pe care il oferise în iarna precedentă.