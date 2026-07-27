Real Madrid vrea 150 de milioane de euro pentru transferul starului Vinicius Junior

Mai este aproape o lună până la startul La Liga, iar cei de la Real Madrid continuă să caute soluţii pentru a-i pune la dispoziţie lui Jose Mourinho o echipă de top pentru noul sezon.

Brazilianul Vinicius Junior, de la Real Madrid, este cotat la 150 de milioane de euro - Profimedia

Madrilenii au aruncat deja cu zeci de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile unor fotbalişti precum Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva sau Ibrahima Konate, şi au făcut oferte pentru alte nume grele.

Însă, există posibilitatea ca "galacticii" să se şi despartă de câteva nume importante, unul dintre cele mai mai vehiculate fiind numele brazilianului Vinicius Junior.

Cei de la Real Madrid par că nu au găsit, încă, o formulă care să fie atât pe placul lui Vinicius, cât şi pe placul colegului său din atac, Kylian Mbappe, şi, conform presei spaniole, ar fi gata să-l sacrifice pe brazilian.

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, cum era de aşteptat, Vinicius nu este nici pe departe un fotbalist ieftin. Real Madrid vrea în jur de 150 de milioane de euro pentru a renunţa la serviciile acestuia. Suma nu este, însă, una prohibitivă pentru echipe din Premier League sau pentru Paris Saint Germain, astfel că există şanse ca Vinicius să îmbrace tricoul altui club din această vară.