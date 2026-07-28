O femeie din Teleorman, amendată cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112 şi a anunţat că este în pericol

O femeie din județul Teleorman a pus pe jar zeci de polițiști după ce a sunat la 112 și a anunțat că are un conflict cu soțul, apoi a închis telefonul. După căutări și verificări ample, oamenii legii au descoperit că apelul era fals, iar femeia a fost amendată cu 2.000 de lei.

O femeie din Teleorman, amendată după ce a sunat la 112 şi a anunţat că este în pericol - arhivă

Forţe sporite de poliţişti au fost mobilizate în căutarea şi localizarea unei femei care a sunat la 112 şi a anunţat un conflict cu soţul apoi a închis, ulterior constatându-se că apelul era unul fals, informează, marţi, IPJ Teleorman, potrivit Agerpres.

"La data de 26 iulie a.c., în jurul orei 23:40, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman a fost sesizat, printr-un apel la S.N.U.A.U. 112, de către o femeie, despre un conflict cu soţul, în comuna Ciuperceni, judeţul Teleorman", precizează IPJ Teleorman.

Imediat după transmiterea mesajului, pentru că legătura telefonică a fost întreruptă, iar apelanta nu a mai putut fi contactată telefonic, poliţiştii s-au mobilizat şi au format mai multe echipe mixte, care au început imediat căutarea şi investigaţii în vederea localizării acesteia şi a verificării celor sesizate. În urma activităţilor desfăşurate şi a datelor obţinute, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.

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"Apelanta a fost identificată în municipiul Turnu Măgurele, iar în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieşit faptul că nu există risc iminent, iar viaţa şi integritatea fizică nu au fost puse în pericol. Întrucât poliţiştii au stabilit că datele privind identitatea apelantei şi locul producerii presupusei fapte, furnizate prin apelul la 112, nu au corespuns realităţii, îngreunând astfel desfăşurarea intervenţiei, persoana în cauză a fost sancţionată contravenţional conform prevederilor OUG 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, cu amenda contravenţională în valoare de 2.000 de lei", informează IPJ Teleorman.

În urmă cu o săptămână, tot în Teleorman, echipe de poliţişti au fost mobilizate în căutarea unei minore de 10 ani, după un apel la 112 prin care fata a anunţat că a fost furată, apel care s-a dovedit a fi fals. S-a stabilit că fata era din Turnu Măgurele, iar tatăl acesteia a fost amendat.

"Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman le reaminteşte tuturor cetăţenilor că utilizarea responsabilă a numărului unic de urgenţă 112 este esenţială pentru protejarea vieţii şi siguranţei comunităţii. Fiecare apel fals poate întârzia intervenţia autorităţilor acolo unde este cu adevărat nevoie de sprijin", transmite IPJ Teleorman.