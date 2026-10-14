Observator » Sport » Ion Daniel Dorobete, aur la Europenele de haltere pentru juniori şi tineret

Ion Daniel Dorobete, aur la Europenele de haltere pentru juniori şi tineret

Ion Daniel Dorobete a devenit campion european de haltere Ion Daniel Dorobete a devenit campion european de haltere - Facebook/Federatia Romana de Haltere
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
| Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.10.2026, 14:33 | Modificat la 14.10.2026, 14:36

Sportivul român Ion Daniel Dorobete a cucerit, marţi, o medalie de aur la Campionatele Europene de haltere pentru juniori şi U23 de la Durres (Albania).

Dorobete s-a impus la stilul smuls, cu 128 de kilograme, la categoria 65 de kilograme, juniori, dar a fost doar al 10-lea la aruncat, cu 145 de kilograme, după două prime tentative ratate. Dorobete s-a clasat pe opt la total, cu 273 de kilograme.

Conform agerpres.ro, la aceeaşi categorie, Roberto David Razim Ciurar a încheiat pe 11 la smuls, cu 110 kilograme, pe 11 la aruncat, cu 135 de kilograme, iar la total s-a clasat pe 11, cu 245 de kilograme.

La aceeaşi categorie, dar la Under-23, Cosmin Florentin Isofache s-a clasat pe cinci la smuls, cu 119 kilograme, pe patru la aruncat, cu 148 de kilograme, iar la total a terminat pe cinci, cu 267 de kilograme.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, Daniel Nicolae Jigău a fost al şaselea la smuls, cu 115 kilograme, la aruncat a ocupat locul şase, cu 144 de kilograme, în timp ce la total a ocupat locul şase, cu 259 de kilograme.

Bilanţul României, după două zile de concurs, este de opt medalii, dintre care două de aur, trei de argint şi trei de bronz.

ion daniel dorobete campionat european haltere
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.