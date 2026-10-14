Ion Daniel Dorobete, aur la Europenele de haltere pentru juniori şi tineret

Sportivul român Ion Daniel Dorobete a cucerit, marţi, o medalie de aur la Campionatele Europene de haltere pentru juniori şi U23 de la Durres (Albania).

Dorobete s-a impus la stilul smuls, cu 128 de kilograme, la categoria 65 de kilograme, juniori, dar a fost doar al 10-lea la aruncat, cu 145 de kilograme, după două prime tentative ratate. Dorobete s-a clasat pe opt la total, cu 273 de kilograme.

Conform agerpres.ro, la aceeaşi categorie, Roberto David Razim Ciurar a încheiat pe 11 la smuls, cu 110 kilograme, pe 11 la aruncat, cu 135 de kilograme, iar la total s-a clasat pe 11, cu 245 de kilograme.

La aceeaşi categorie, dar la Under-23, Cosmin Florentin Isofache s-a clasat pe cinci la smuls, cu 119 kilograme, pe patru la aruncat, cu 148 de kilograme, iar la total a terminat pe cinci, cu 267 de kilograme.

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De asemenea, Daniel Nicolae Jigău a fost al şaselea la smuls, cu 115 kilograme, la aruncat a ocupat locul şase, cu 144 de kilograme, în timp ce la total a ocupat locul şase, cu 259 de kilograme.

Bilanţul României, după două zile de concurs, este de opt medalii, dintre care două de aur, trei de argint şi trei de bronz.