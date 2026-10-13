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Liga Campionilor revine cu etapa a doua a grupei principale. Interul lui Chivu joacă marţi

Liga Campionilor revine cu etapa a doua a grupei principale. Interul lui Chivu joacă marţi Liga Campionilor revine cu etapa a doua a grupei principale. Interul lui Chivu joacă marţi - Facebook - Inter
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 18:03 | Modificat la 13.10.2026, 19:46

După o lună de pauză, Liga Campionilor revine marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a doua a grupei principale. Cele mai multe partide sunt programate de la ora 22.00.

Liga Campionilor revine marţi cu meciurile din etapa a doua a fazei principale. Interul antrenat de Cristian Chivu se pregăteşte pentru un nou test european, într-o rundă care sunt programate dueluri importante în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiţiei.

Marţi:

  • Lens - Sporting Lisabona (19:45)
  • Sabah - Slavia Praga (19:45)
  • Arsenal - Lille
  • Atlético de Madrid - Manchester United
  • Inter Milano - Club Brugge
  • Galatasaray - FC Barcelona
  • Leipzig - PSV Eindhoven
  • Viking - Bayern München
  • Villarreal - Napoli
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Miercuri:

  • Feyenoord - Como (19:45)
  • LASK - Liverpool (19:45)
  • AS Roma - Real Madrid
  • Aston Villa - Fenerbahçe
  • Şahtior Doneţk - AEK Atena
  • Bodø/Glimt - Borussia Dortmund
  • Manchester City - Paris Saint-Germain
  • Real Betis - FC Porto
  • Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.
M.U.
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