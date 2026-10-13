Liga Campionilor revine cu etapa a doua a grupei principale. Interul lui Chivu joacă marţi
Liga Campionilor revine cu etapa a doua a grupei principale. Interul lui Chivu joacă marţi - Facebook - Inter
După o lună de pauză, Liga Campionilor revine marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a doua a grupei principale. Cele mai multe partide sunt programate de la ora 22.00.
Liga Campionilor revine marţi cu meciurile din etapa a doua a fazei principale. Interul antrenat de Cristian Chivu se pregăteşte pentru un nou test european, într-o rundă care sunt programate dueluri importante în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii ale competiţiei.
Marţi:
- Lens - Sporting Lisabona (19:45)
- Sabah - Slavia Praga (19:45)
- Arsenal - Lille
- Atlético de Madrid - Manchester United
- Inter Milano - Club Brugge
- Galatasaray - FC Barcelona
- Leipzig - PSV Eindhoven
- Viking - Bayern München
- Villarreal - Napoli
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Miercuri:
- Feyenoord - Como (19:45)
- LASK - Liverpool (19:45)
- AS Roma - Real Madrid
- Aston Villa - Fenerbahçe
- Şahtior Doneţk - AEK Atena
- Bodø/Glimt - Borussia Dortmund
- Manchester City - Paris Saint-Germain
- Real Betis - FC Porto
- Slovan Bratislava - VfB Stuttgart.