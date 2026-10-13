Balcoanele închise și transformate în prelungiri ale sufrageriei sunt o soluție tot mai des întâlnită pentru cei care vor să câștige spațiu în locuință. Fie că sunt amenajate ca birou, loc de luat masa sau zonă de relaxare, aceste modificări pot aduce însă probleme proprietarilor dacă au fost făcute fără autorizație. De anul viitor, lucrările neautorizate ar putea duce la creșterea semnificativă a impozitului pe locuință. În plus, plata unui impozit mai mare nu înseamnă că modificările intră automat în legalitate.

Cei care și-au închis balconul cu termopan sau l-au transformat într-o cameră în plus, fără autorizație, riscă să plătească impozit dublu pentru tot apartamentul, nu doar pentru balcon.

De exemplu, dacă acum plătesc 400 de lei pe an, ar putea ajunge să scoată din buzunar 800 de lei. Și vor plăti această sumă până când intră în legalitate. Probleme pot avea și cei care și-au închis balconul acum 10 sau 20 de ani, dar și cei care au cumpărat apartamentul așa, cu modificările deja făcute.

Ca să rezolve situația, proprietarii trebuie să meargă la primărie și să obțină actele necesare. Iar dacă au dărâmat și peretele dintre balcon și sufragerie, lucrurile se complică puțin. Ar putea avea nevoie de expertiză tehnică pentru a demonstra că nu a fost afectată structura blocului.

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În unele cazuri, lucrările nici măcar nu pot fi autorizate, așa că proprietarii ar putea fi nevoiți să desfințeze tot ce-au construit fără acte. Și mai există o problemă. Un balcon modificat ilegal poate da bătăi de cap și atunci când proprietarul vrea să vândă apartamentul, pentru că ce apare în acte nu mai corespunde cu realitatea.

Și impozitul dublu nu rezolvă totuși problema de fond. Chiar dacă plătesc mai mult, proprietarii tot trebuie să intre în legalitate.