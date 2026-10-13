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Cristiano Ronaldo a marcat pentru Al-Nassr şi mai are nevoie de doar 19 goluri pentru a atinge pragul de 1 000

Cristiano Ronaldo a marcat pentru Al-Nassr şi mai are nevoie de doar 19 goluri pentru a atinge pragul de 1 000 Cristiano Ronaldo a marcat pentru Al-Nassr şi mai are nevoie de doar 19 goluri pentru a atinge pragul de 1 000 - Arhiva Observator
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.10.2026, 19:46 | Modificat la 13.10.2026, 19:56

Cristiano Ronaldo a marcat al doilea gol în victoria echipei Al-Nassr (3-1) împotriva formaţiei Neftchi Fargona, luni seara, în Liga Campionilor Asiei. Portughezul şi-a adus totalul la 981 de goluri în carieră.

În ciuda unui început de meci amânat cu aproximativ o oră din cauza interceptării unei rachete balistice deasupra oraşului Riad, Cristiano Ronaldo a mai adăugat un gol la palmaresul său pe terenul de la Al-Awwal Park.

În urma unei centrări a lui Sadio Mané de pe flancul stâng, Ayman Yahya, care a intrat pe teren în minutul 13 în locul lui Kingsley Coman, ieşit din cauza unei accidentări, a deviat mingea către Ronaldo, care a trimis un voleu puternic în poarta portarului uzbek Botirali Ergashev.

La două zile după ce a fost suspendat provizoriu de la naţionala Portugaliei, cel mai bun marcator din istoria Seleção nu a pierdut timpul şi a revenit la goluri.

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Acest gol, marcat în prima repriză (minutul 42), este al 981-lea din cariera sa profesională.

La 41 de ani, deţinătorul a cinci trofee Ballon d'Or acordate de France Football se află astfel la doar 19 goluri de pragul simbolic de 1.000, o realizare fără precedent în istoria fotbalului profesionist.

M.U.
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