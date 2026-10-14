Apar noi imagini cu tânăra din Constanţa care ar fi atacat mai multe femei în plină stradă. Se pare că agresoarea, care are doar 20 de ani şi este consumatoare de droguri a făcut scandal şi în alte locuri publice, într-un mall, dar şi într-un fast food. Imaginile arată că este extrem de periculoasă şi de violentă. Este cercetată de altfel, în nouă dosare penale. Poliţiştii au dus-o de câteva ori, la Psihiatrie, dar femeia a fost lăsată să plece, uneori după câteva ore. Liberă este şi acum, iar în mediul online este o adevărată isterie. Femeile se tem că oricând ar putea fi următoarele victime. Momentul în care agresoarea din Constanţa Agresoarea din Constanţa

Este doar unul dintre atacurile femeii care de câteva luni terorizează Constanţa. Imaginile au fost filmate într-un mall din oraş, în august. Agresoarea a cerut o sacoșă, iar vânzătoarea i-a spus să o plătească. Tânăra s-a enervat, a zgâriat-o pe angajată pe față, i-a dărâmat calculatorul și a aruncat cu ceva după ea. Apoi, şi-a luat singură sacoșa şi a plecat.

Un alt incident, aceeaşi protagonistă

De această dată atacul a avut loc într-un fast-food. Tânăra şi-a ieşit din nou din minţi şi a ţinut piept la trei angajaţi, pe care i-a lovit inclusiv cu poşeta. Imaginile surprinse în vară, într-o altă cafenea din oraş, arată încă o dată, cât de agresivă poate fi individa.

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Iniţial tânăra a cerut apă, apoi să-şi încarce telefonul, iar ulterior a aruncat cu un scaun spre o angajată. Plângerile din ultimele zile arată însă că atacurile tinerei s-au mutat în plină stradă. Scenariul este mereu acelaşi: victimele, femei singure, agresate pentru a li se fura geanta.

"Eu ieșisem de la cinema mă îndreptam spre ieșire și chiar înainte de ieșire în dreptul unui magazin de bijuterii venind din partea opusă o femeie tânără la 1 70 înălțime a venit foarte rapid spre mine m-a apucat de păr și a început să-mi tragă pumni în stomac. Am căzut în genunchi și m-a împins în magazinul de bijuterii acolo am reușit să mă eliberez. În urmă mea am văzut cum începuse să urle la vânzătoarele de acolo și să arunce cu bagajele pe care le avea peste vitrine, peste bijuterii", spune victima.

Atacurile s-au înmulţit rapid în mai multe cartiere din Constanţa

Pe reţelele sociale, comportamentul femeii a stârnit isterie, după ce mai multe femei s-au plâns că au fost atacate de ea. În total, 6 plângeri au fost înregistrate la poliţie. Pe ultima victimă, agresoararea a lovit-o cu pumnii în zona capului.

Femeia de 56 de ani a fost lovită pe o alee dintre blocuri de tânăra de 20 de ani. Victima a reușit să fugă, să se adăpostească și să sune la 112.

"Tânăra, de 20 de ani, a fost imobilizată de polițiști și transportată la spital în vederea efectuării unui consult de specialitate. Totodată, menționăm că, în perioada august - octombrie 2026, tânăra în cauză a mai fost condusă de polițiști la spital din cauza comportamentului agresiv manifestat", spune Nadia Ilaş, pdc IPJ Constanța.

Numai că, internarea în spital nu a ajutat la nimic pentru că spitalizarea este de scurtă durată. Tânăra este în acest moment liberă. Practic, liberă să atace din nou. Pericolul este cu atât mai mare cu cât, atacatoarea este cunoscută ca şi consumatoare de substanţe interzise.