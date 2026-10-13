Bărbatul ucis de tigru într-un parc zoologic din Marea Britanie și-a filmat ultimele momente

Bărbatul care a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru, într-un parc zoologic din Marea Britanie, publicase o serie de imagini și videoclipuri bizare în zilele dinaintea tragediei. Cel mai înfiorător material postat de William Chapman este însă videoclipul în care surprinde momentul în care intră în țarc și se apropie de tigru. Imaginile au fost filmate cu doar câteva minute înainte de moartea sa, scrie Daily Mail.

Martorii aflați sâmbătă la grădina zoologică au povestit că Chapman, a cărui identitate nu fusese confirmată oficial și care a fost descris de poliție drept o persoană vulnerabilă, rugase un vizitator să îi facă o fotografie cu Altai, un tigru siberian mascul de 200 de kilograme, în fundal.

O înregistrare video pare să îl surprindă cu câteva momente înainte de a intra în țarc, în timp ce le cerea celorlalți vizitatori să îi facă o fotografie cu animalul. Bărbatul spune: "Scuzați-mă, puteți să îmi faceți o fotografie cu tigrul?", în timp ce Altai stă întins în fundal, la umbra unui copac. O vizitatoare acceptă și îi face o fotografie. Apoi, bărbatul îi cere de trei ori să îi mai facă "încă una", după care îi mulțumește.

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Ulterior, bărbatul încearcă să intre în ţarc, în timp ce o femeie încearcă disperată să îl oprească, însă fără succes. El însuși și-a filmat ultimele momente: pe fundalul înregistrării postate, poate fi auzit respirând greu, în timp ce martorii strigă șocați.

Martorii povestesc că bărbatul părea "rupt de realitate"

Când tigrul l-a atacat, Chapman a strigat de mai multe ori "Oprește-te!" și a părut să facă un gest care, potrivit Daily Mail, înseamnă "rău" în Makaton - un sistem de comunicare prin semne folosit în general de persoanele care au dificultăți de comunicare.

Vizitatorii parcului au povestit că, după ce a fost atacat, bărbatul a strigat de mai multe ori "Oprește-te! și i-a spus tigrului "Nu mai fi obraznic!". Martorii au declarat că acesta părea "rupt de realitate".

Imagini tulburătoare, publicate pe rețelele sociale, arată cum tigrul îl atingea cu labele și se juca cu bărbatul. Vizitatorii au povestit că apoi au văzut animalul sărind asupra gâtului său.

Vizitatorii au fost evacuați rapid, iar echipajele de urgență, inclusiv un elicopter medical, au intervenit la fața locului. Cu toate acestea, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Îngrijitorii grădinii zoologice ar fi făcut "tot ce le-a stat în putință" pentru a-l îndepărta pe tigrul Altai.

Tigrul Altai nu va fi eutanasiat

Yorkshire Wildlife Park, care rămâne închis, a confirmat că Altai nu va fi eutanasiat în urma incidentului.

"Nu eram acolo. Nu știu cine era bărbatul sau ce l-a determinat să sară. [...] Nu a fost deloc vina tigrului. Pentru el, era doar încă un lucru cu care să se joace. Îngrijitorii sunt cu toții devastați. Nu a fost deloc o zi plăcută", a declarat Charlotte Pywell, o îngrijitoare de animale de la grădina zoologică.

"Foarte, foarte multe persoane ne-au contactat în legătură cu Altai, tigrul. Îi putem asigura pe toți că este în siguranță, că se simte bine și că nu va fi eutanasiat în urma acestui incident. Dorim să le mulțumim tuturor celor care și-au exprimat îngrijorarea în urma incidentului tragic de ieri", se arată în comunicatul transmis de parc.