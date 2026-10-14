Un profesor a fost luat la bătaie în curtea unei şcoli din Timişoara. Scandalul ar fi pornit după ce unuia dintre elevi i s-a atras atenţia asupra comportamentului avut la clasă.

Incidentul s-a petrecut în curtea Școlii Gimnaziale nr. 15. Totul a pornit după ce unuia dintre elevi i s-a atras atenţia că nu e atent la ore. În altercaţie au fost implicaţi profesorul de sport, elevul în cauză, părinţii acestuia şi o rudă.

Toţi cei implicaţi au fost duşi la audieri

Adulţii au intrat în curtea şcolii profitând de perioada de pauză. Toţi cei implicaţi au fost duşi la audieri.

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"Astăzi, 14 octombrie 2026, în jurul orei 12:22, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la un conflict izbucnit la Școala Gimnazială nr. 15 din municipiul Timișoara. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă. Din primele verificări, a reieșit că incidentul ar fi avut loc între părinții unui elev și un profesor de educație fizică și sport, pe fondul nemulțumirii părinților cu privire la faptul că elevului i s-ar fi atras atenția asupra respectării regulilor de comportament în timpul orei. Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun", se arată în comunicatul Poliţiei.