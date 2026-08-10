Irina Begu s-a măritat cu antrenorul ei, Victor Crivoi. Ce diferenţă de vârstă este între cei doi 

Irina Begu, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din istoria României, fostă locul 22 mondial, s-a măritat cu antrenorul ei, Victor Crivoi.

Irina Begu s-a măritat cu antrenorul ei, Victor Crivoi - instagram/irina_camy15

Cei doi ar fi format un cuplu de mai mult timp, însă abia în ultimul an au lăsat de înţeles acest lucru, iar în cele din urmă au decis să-şi şi oficializeze relaţia.

Irina Begu şi Victor Crivoi au făcut cununia civilă weekendul trecut, iar jucătoarea de tenis a dat publicităţii mai multe imagini de la eveniment, prin intermediul platformelor de socializare.

Puţină lume ştie că între Irina Begu şi Victor Crivoi este o diferenţă de mai mult de opt ani. Irina Begu s-a născut pe 26 august 1990, a ajuns până pe locul 22 mondial în 2016 şi, în total, a câştigat din tenis aproape nouă milioane de dolari. Victor Crivoi, născut pe 25 mai 1982, a ajuns până pe locul 75 în clasamentul ATP, în 2009, şi a făcut peste 626.000 de dolari din tenis, înainte să ia calea antrenoratului.